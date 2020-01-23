В Узбекистане повторное принуждение к труду стало уголовным преступлением

Глава республики Шавкат Мирзиёев внес изменения и дополнения в более десяти законодательных актов.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Уголовный кодекс Узбекистана дополнен статьями об ответственности за нарушение требований о недопустимости использования труда несовершеннолетних и административное принуждение к труду, сообщается на официальном Telegram-канале Минюста "Правовая информация". Закон о внесении соответствующих изменений подписал президент страны Шавкат Мирзиёев.

Теперь использование труда несовершеннолетнего на работах, которые могут причинить вред его здоровью, безопасности или нравственности, совершенное после применения административного взыскания за такое же деяние, наказывается:

штрафом в размере до 25 базовых расчетных величин;

лишением определенного права на срок до трех лет;

исправительными работами на срок до трех лет.

Кроме того, усилена административная ответственность за принуждение к труду.

"Административное принуждение к труду в какой-либо форме (за исключением случаев, предусмотренных законом), влечет наложение штрафа от 50 до 100 базовых расчетных величин (ранее — от 10 до 30 базовых расчетных величин. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.

Напомним, в 2017 году президент Шавкат Мирзиёев пообещал покончить с принудительным трудом в стране и подтвердил приверженность властей к сотрудничеству с Международной организацией труда (МОТ).

Во время Азиатского форума по правам человека в ноябре 2018 года специальный советник генерального директора МОТ Кари Топиола заявил: независимый мониторинг констатировал, что вопрос о детском труде в Узбекистане больше не стоит. Также он отметил, что в сфере принудительного труда тоже есть существенный прогресс. Аналогичного мнения придерживается генеральный директор организации Гай Райдер.

Между тем факты принуждения к труду в стране все-таки периодически фиксируются. В частности, весной прошлого года учителей школы №7 заставили убирать и благоустраивать территорию около образовательного учреждения. После проверки директор школы был привлечен к ответственности по статье 51 КоАО и оштрафован на три МРЗП.