Техосмотр автомобилей будут проводить по новому графику - проект

Техосмотр транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, проводится с 1 января по 31 августа. Для юридических лиц – с 1 марта по 30 июня.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Хокимият Ташкента разработал и вынес на обсуждение проект решения хокима об обязательном техосмотре транспортных средств и прицепов на 2020 год.

Проектом документа предусматривается следующая периодичность:

1. Легковые автомобили, используемые на коммерческой основе для перевозки пассажиров, автобусы, грузовые автомобили с наличием 8 и более посадочных мест, специальные транспортные средства, предназначенные для перевозки крупногабаритных, тяжелых и опасных грузов, и прицепы к ним должны будут проходить ТО 2 раза в год — первый раз с 1 марта по 30 июня, второй раз – с 1 сентября по 31 октября.

2. Остальные транспортные средства, произведенные менее 5 лет назад (с учетом года выпуска), – 1 раз в два года. Более пяти лет – ежегодно.

Техосмотр транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, проводится с 1 января по 31 августа. Для юридических лиц – с 1 марта по 30 июня.

Обсуждение проекта завершится 12 февраля 2020 года.