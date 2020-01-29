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Автомобильная дорога в Ташкенте

Техосмотр автомобилей будут проводить по новому графику - проект

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200129/13328487/Tekhosmotr-avtomobiley-budut-provodit-po-novomu-grafiku---proekt.html

Техосмотр транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, проводится с 1 января по 31 августа. Для юридических лиц – с 1 марта по 30 июня.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Хокимият Ташкента разработал и вынес на обсуждение проект решения хокима об обязательном техосмотре транспортных средств и прицепов на 2020 год.

Техосмотр автобуса
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Проектом документа предусматривается следующая периодичность:

1. Легковые автомобили, используемые на коммерческой основе для перевозки пассажиров, автобусы, грузовые автомобили с наличием 8 и более посадочных мест, специальные транспортные средства, предназначенные для перевозки крупногабаритных, тяжелых и опасных грузов, и прицепы к ним должны будут проходить ТО 2 раза в год — первый раз с 1 марта по 30 июня, второй раз – с 1 сентября по 31 октября.

2. Остальные транспортные средства, произведенные менее 5 лет назад (с учетом года выпуска), – 1 раз в два года. Более пяти лет – ежегодно.

Техосмотр транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, проводится с 1 января по 31 августа. Для юридических лиц – с 1 марта по 30 июня.

Обсуждение проекта завершится 12 февраля 2020 года.

Теги:
Хокимият Ташкента, проект, техосмотр, автомобили



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