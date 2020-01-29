Алламжонов и Мирзиёева покинули посты в Агентстве информации и массовых коммуникаций

Комил Алламжонов и Саида Мирзиёева подали заявления в администрацию президента, изъявив желание продолжить работу в негосударственном секторе. Их обращения были удовлетворены.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Комил Алламжонов и Саида Мирзиёева покинули посты директора и заместителя директора Агентства информации и массовых коммуникаций в связи с намерением работать в негосударственном секторе. Об этом сообщается на Telegram-канале АИМК.

Алламжонов и Мирзиёева объявили об уходе на расширенном заседание под председательством главы администрации президента Зайнилобиддина Низомиддинова, которое прошло в среду.

Они отчитались о своей работе в агентстве и поделились планами на будущее, "связанными с общественной деятельностью".

"В конце заседания Зайнилобиддин Низомиддинов особо отметил достижения агентства и высоко оценил личный вклад Комила Алламжонова и Саиды Мирзиёевой в реализацию демократических реформ в сфере СМИ, защиту прав журналистов и блогеров, повышение эффективности взаимодействия руководителей государственных органов со средствами массовой информации, а также пожелал им успехов в дальнейшей работе на благо Узбекистана", — говорится в публикации.

Исполняющим обязанности директора Агентства информации и массовых коммуникаций назначен Дилшод Саиджанов.

Комил Алламжонов возглавлял АИМК с 4 февраля 2019 года, Саида Мирзиёева работала замдиректора с апреля прошлого года.