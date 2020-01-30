"Ты супер!" - стартовал кастинг 4-го сезона детского музыкального конкурса

Участниками проекта смогут стать дети из приемных семей, воспитанники школ-интернатов и детских домов от 7 до 18 лет из всех городов России и стран СНГ.

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. Телеканал НТВ, Международное информационное агентство и радио Sputnik объявляет о начале кастинга четвертого сезона Международного вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей.

В проекте могут принять участие ребята, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в детских домах, приемных и опекунских семьях, а также дети, которые из-за сложной семейной ситуации находятся в школах-интернатах.

Принцип конкурсного отбора остается прежним: участниками проекта "Ты супер!" смогут стать дети из приемных семей, воспитанники школ-интернатов и детских домов от 7 до 18 лет из всех городов России и стран СНГ.

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Для того чтобы принять участие в кастинге нужно отправить на электронный адрес редакции Sputnik (СТРАНА\эл. адрес):

1. Видео, в котором участник кастинга представляется (фамилия и имя, возраст, город и статус: проживаю в детском доме/интернате/приемной семье/под опекой) и несколько записей выступлений ребенка. Можно прислать записи выступлений, снятых на конкурсах.

2. Заполненную заявку (сделать гипер на заявку ВО ВЛОЖЕНИИ).

Результаты первого отборочного тура будут опубликованы весной 2020 года.

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Напомним, премьера детского музыкального конкурса "Ты супер!" состоялась на НТВ 11 февраля 2017 года. С первых же эфиров проект стал одним из самых популярных шоу талантов. За два года существования проект "Ты супер!" помог 174 юным звездам раскрыть свои вокальные таланты и сделать первые шаги в профессиональной музыкальной карьере.

Некоторые участники исполнили свою мечту и обрели родителей. Вчерашние участники "Ты супер!" - частные гости различных детских музыкальных конкурсов, в том числе и международных. Выступление победительницы второго сезона шоу "Ты супер!" Дианы Анкудиновой вошло в тройку самых популярных видео российского сегмента YouTube в 2018 году.

Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ, Международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.