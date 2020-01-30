Начальная цена Tahoe составляет 517 391 304 сумов, а комплектация Premier - 691 304 348 сумов. И это - без НДС.

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. Хоким Андижанской области Шухрат Абдурахмонов купил автомобиль Chevrolet Tahoe, сообщает Xabar.

Напомним, что начальная цена Tahoe составляет 517 391 304 сумов, а комплектация Premier - 691 304 348 сумов. Все это - без НДС.

Xabar Хоким Андижана купил Chevrolet Tahoe за миллионы сумов - фото

Ранее хоким Андижанской области сообщал, что ездит на машине марки Toyota Prado.

В конце декабря 2018 года президент подписал постановление "О мерах по обеспечению исполнения закона Республики Узбекистан "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год".

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В вышеуказанном документе Министерству транспорта совместно с Министерством финансов в срок до 1 июня 2020 года было поручено разработать и внести на утверждение в Кабинет министров порядок определения лимита количества легковых служебных автомобилей в государственных учреждениях, а также закрепления за руководящими работниками служебных автомобилей в зависимости от класса.