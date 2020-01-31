Руководителей транспортной сферы освободили от должностей — список

Причина - недостаточная организованность работы в транспортной сфере. Кроме того, данные меры призваны повысить персональную ответственность руководителей.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Ряд руководителей сферы транспорта освободили от занимаемых должностей и назначили исполняющими обязанности руководителей.

Решение было принято в соответствии с постановлением правительства "О рассмотрении персональной ответственности некоторых руководителей".

По причине недостаточной организованности работы в транспортной сфере и в целях повышения персональной ответственности были отстранены от должностей следующие руководители:

Илхам Рустамович Махкамов — освобожден от должности первого замминистра транспорта и назначен исполняющим обязанности первого заместителя министра;

— освобожден от должности первого замминистра транспорта и назначен исполняющим обязанности первого заместителя министра; Даврон Тулкунович Дехканов — освобожден от должности замминистра транспорта и назначен и. о. замминистра;

— освобожден от должности замминистра транспорта и назначен и. о. замминистра; Абдурахман Абдуллаевич Абдувалиев — освобожден от должности замминистра транспорта – председателя Комитета по автомобильным дорогам и назначен и. о. замминистра – председателя Комитета по автомобильным дорогам;

— освобожден от должности замминистра транспорта – председателя Комитета по автомобильным дорогам и назначен и. о. замминистра – председателя Комитета по автомобильным дорогам; Толиб Эгамбердиевич Улжаев — освобожден от должности директора Агентства гражданской авиации и назначен и. о. директора данного агентства;

— освобожден от должности директора Агентства гражданской авиации и назначен и. о. директора данного агентства; Дониёр Бахтиёрович Ахмедов — освобожден от должности главы Инспекции по надзору за безопасностью железнодорожных перевозок и назначен и. о. начальника данной инспекции;

— освобожден от должности главы Инспекции по надзору за безопасностью железнодорожных перевозок и назначен и. о. начальника данной инспекции; Фахриддин Мухиддинович Салихов — освобожден от должности главы Инспекции по контролю за качеством дорожно-строительных работ и назначен и. о. начальника данной инспекции.

Данное решение может коснуться также глав "Узбекистон темир йуллари" и Uzbekistan Airways. На внеочередном общем собрании акционеров будут рассмотрены вопросы: