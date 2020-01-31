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Автомобили во время снегопада

Руководителей транспортной сферы освободили от должностей — список

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200131/13349705/Rukovoditeley-transportnoy-sfery-osvobodili-ot-dolzhnostey--spisok.html

Причина - недостаточная организованность работы в транспортной сфере. Кроме того, данные меры призваны повысить персональную ответственность руководителей.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Ряд руководителей сферы транспорта освободили от занимаемых должностей и назначили исполняющими обязанности руководителей.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 11 декабря провел совещание, посвященное результативности реформирования предприятий с участием государства и приоритетным задачам в этом направлении
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев дал указание снизить цены на авиа и ж/д билеты

Решение было принято в соответствии с постановлением правительства "О рассмотрении персональной ответственности некоторых руководителей". 

По причине недостаточной организованности работы в транспортной сфере и в целях повышения персональной ответственности были отстранены от должностей следующие руководители:

  • Илхам Рустамович Махкамов — освобожден от должности первого замминистра транспорта и назначен исполняющим обязанности первого заместителя министра;
  • Даврон Тулкунович Дехканов — освобожден от должности замминистра транспорта и назначен и. о. замминистра;
  • Абдурахман Абдуллаевич Абдувалиев — освобожден от должности замминистра транспорта – председателя Комитета по автомобильным дорогам и назначен и. о. замминистра – председателя Комитета по автомобильным дорогам;
  • Толиб Эгамбердиевич Улжаев — освобожден от должности директора Агентства гражданской авиации и назначен и. о. директора данного агентства;
  • Дониёр Бахтиёрович Ахмедов — освобожден от должности главы Инспекции по надзору за безопасностью железнодорожных перевозок и назначен и. о. начальника данной инспекции;
  • Фахриддин Мухиддинович Салихов — освобожден от должности главы Инспекции по контролю за качеством дорожно-строительных работ и назначен и. о. начальника данной инспекции.

Данное решение может коснуться также глав "Узбекистон темир йуллари" и Uzbekistan Airways. На внеочередном общем собрании акционеров будут рассмотрены вопросы:

  • освобождения Хусниддина Нуриддиновича Хасилова от должности председателя правления АО "Узбекистан темир йўллари" и назначения его и. о. председателя правления данного общества;
  • соответствия Бахтиёра Ибрагимовича Хакимова занимаемой должности исполняющего обязанности управляющего АО Uzbekistan Airways.
Теги:
транспорт



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