Руководителей транспортной сферы освободили от должностей — список

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Ряд руководителей сферы транспорта освободили от занимаемых должностей и назначили исполняющими обязанности руководителей.
Решение было принято в соответствии с постановлением правительства "О рассмотрении персональной ответственности некоторых руководителей".
По причине недостаточной организованности работы в транспортной сфере и в целях повышения персональной ответственности были отстранены от должностей следующие руководители:
- Илхам Рустамович Махкамов — освобожден от должности первого замминистра транспорта и назначен исполняющим обязанности первого заместителя министра;
- Даврон Тулкунович Дехканов — освобожден от должности замминистра транспорта и назначен и. о. замминистра;
- Абдурахман Абдуллаевич Абдувалиев — освобожден от должности замминистра транспорта – председателя Комитета по автомобильным дорогам и назначен и. о. замминистра – председателя Комитета по автомобильным дорогам;
- Толиб Эгамбердиевич Улжаев — освобожден от должности директора Агентства гражданской авиации и назначен и. о. директора данного агентства;
- Дониёр Бахтиёрович Ахмедов — освобожден от должности главы Инспекции по надзору за безопасностью железнодорожных перевозок и назначен и. о. начальника данной инспекции;
- Фахриддин Мухиддинович Салихов — освобожден от должности главы Инспекции по контролю за качеством дорожно-строительных работ и назначен и. о. начальника данной инспекции.
Данное решение может коснуться также глав "Узбекистон темир йуллари" и Uzbekistan Airways. На внеочередном общем собрании акционеров будут рассмотрены вопросы:
- освобождения Хусниддина Нуриддиновича Хасилова от должности председателя правления АО "Узбекистан темир йўллари" и назначения его и. о. председателя правления данного общества;
- соответствия Бахтиёра Ибрагимовича Хакимова занимаемой должности исполняющего обязанности управляющего АО Uzbekistan Airways.