Названы причины трагедии на Юнусабадской линии метро

В ходе укрепления стен были допущены некоторые ошибки. Кроме того, сточные и дождевые воды попали в грунт. В результате земля стала мягкой.

ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. Стало известно, что причиной инцидента на Юнусабадской линии метро было отклонение от проекта при строительстве, сообщает Минтруда Узбекистана.

"В ходе укрепления стен были допущены некоторые ошибки. Кроме того, сточные и дождевые воды попали в грунт. В результате земля стала мягкой", - говорится в сообщении.

Также 4 семьям было выделено и передано по 261 млн сумов. Еще одна семья получила 281 млн сумов, а нетрудоспособные члены семьи погибших будут получать ежемесячную компенсацию.

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Напомним, инцидент произошел 18 декабря, в 10.00 по ташкентскому времени на одном из участков строящегося продолжения Юнусабадской линии. Всего погибло шесть человек.