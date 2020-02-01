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На месте обрушения строящейся ветки метро в Ташкенте

Названы причины трагедии на Юнусабадской линии метро

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Обвал на строящейся Юнусабадской линии метро в Ташкенте (10)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200201/13358048/Nazvany-prichiny-tragedii-na-Yunusabadskoy-linii-metro.html

В ходе укрепления стен были допущены некоторые ошибки. Кроме того, сточные и дождевые воды попали в грунт. В результате земля стала мягкой.

ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. Стало известно, что причиной инцидента на Юнусабадской линии метро было отклонение от проекта при строительстве, сообщает Минтруда Узбекистана.

"В ходе укрепления стен были допущены некоторые ошибки. Кроме того, сточные и дождевые воды попали в грунт. В результате земля стала мягкой", - говорится в сообщении.

Также 4 семьям было выделено и передано по 261 млн сумов. Еще одна семья получила 281 млн сумов, а нетрудоспособные члены семьи погибших будут получать ежемесячную компенсацию. 

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту обрушения при строительстве метро >>

Напомним, инцидент произошел 18 декабря, в 10.00 по ташкентскому времени на одном из участков строящегося продолжения Юнусабадской линии. Всего погибло шесть человек.

Тема:
Обвал на строящейся Юнусабадской линии метро в Ташкенте (10)
Теги:
Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, трагедия, Метро, метро, Юнусабадский район, Юнусабад



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