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Ситуация на месте обрушения строящейся ветки Ташкентского метрополитена

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту обрушения при строительстве метро

Sputnik
Происшествия
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Тема:
Обвал на строящейся Юнусабадской линии метро в Ташкенте (8)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191219/13054208/Prokuratura-vozbudila-ugolovnoe-delo-po-faktu-obrusheniya-pri-stroitelstve-metro.html

МЧС страны заявило о завершении поисково-спасательной операции на месте произошедшего 18 декабря обвала грунта на открытом участке строительной площадки Юнусабадской линии метро в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по статье 257 ("Нарушение правил охраны труда") и статье 258 ("Нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ") УК РУз.

Тем временем пресс-служба МЧС страны заявила о завершении поисково-спасательной операции на месте произошедшего 18 декабря обвала грунта на открытом участке строительной площадки Юнусабадской линии метро в Ташкенте. В результате поисковых операций из-под обломков бетона, земли и металлоконструкций спасатели извлекли тела шести человек. Все они были опознаны.

Сейчас правительственная комиссия расследует причины ЧП и прилагает все усилия для устранения последствий трагедии. Проходят проверки и расследования по выявлению должностных лиц и организаций, ответственных за эту ситуацию.

Вместе с тем предпринимаются необходимые меры для предотвращения недостатков в ходе реализации работ.

Ранее стало известно, что по поручению правительственной комиссии, семье каждого погибшего было выделено по 100 миллионов сумов. Также поручено оказать всестороннеe содействие в организации траурных мероприятий и похорон семьям пострадавших.

Тема:
Обвал на строящейся Юнусабадской линии метро в Ташкенте (8)
Теги:
Генпрокуратура Узбекистана, уголовное дело, Происшествие, обрушение, метро



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