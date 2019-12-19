Прокуратура возбудила уголовное дело по факту обрушения при строительстве метро

МЧС страны заявило о завершении поисково-спасательной операции на месте произошедшего 18 декабря обвала грунта на открытом участке строительной площадки Юнусабадской линии метро в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по статье 257 ("Нарушение правил охраны труда") и статье 258 ("Нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ") УК РУз.

Тем временем пресс-служба МЧС страны заявила о завершении поисково-спасательной операции на месте произошедшего 18 декабря обвала грунта на открытом участке строительной площадки Юнусабадской линии метро в Ташкенте. В результате поисковых операций из-под обломков бетона, земли и металлоконструкций спасатели извлекли тела шести человек. Все они были опознаны.

Сейчас правительственная комиссия расследует причины ЧП и прилагает все усилия для устранения последствий трагедии. Проходят проверки и расследования по выявлению должностных лиц и организаций, ответственных за эту ситуацию.

Вместе с тем предпринимаются необходимые меры для предотвращения недостатков в ходе реализации работ.

Ранее стало известно, что по поручению правительственной комиссии, семье каждого погибшего было выделено по 100 миллионов сумов. Также поручено оказать всестороннеe содействие в организации траурных мероприятий и похорон семьям пострадавших.