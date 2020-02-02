Uzbekistan Airways объявила о приостановке рейсов с Китаем

По последним данным, общее число жертв вируса 2019-nCoV уже превысило 300 человек, заразившихся — более 14 тысяч.

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. Национальная авиакомпания Узбекистана Uzbekistan Airways с 4 февраля временно приостанавливает регулярные авиарейсы в Китай (Пекин и Урумчи) в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Решение было принято правительственной комиссией, созданной по распоряжению главы республики Шавката Мирзиёева.

Комиссия займется вопросами возвращения на родину узбекистанцев, находящихся на данный момент в Китае, и предотвращения распространения коронавируса на территории республики.

Вспышка коронавируса в КНР

По последним данным, число заболевших пневмонией возросло до 14 380человек. Число скончавшихся - 304.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, началась в китайском городе Ухань в конце декабря.

В январе болезнь вышла за пределы страны: случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции, Украине, Канаде и ОАЭ.

В России на этой неделе были выявлены два первых случая заражения вирусом 2019-nCoV. Один — в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая.

В воскресенье стало известно о первом скончавшемся от коронавируса за пределами материкового Китая. Речь идет о 44-летнем пациенте на Филиппинах.

Между тем в Китае утверждают: вспышка коронавируса достигнет своего пика к середине февраля, после чего эпидемия пойдет на спад и полностью завершится к концу марта.