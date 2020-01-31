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Вспышка пневмонии неизвестного происхождения. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV

Подтвержденные случаи заболевания коронавирусом обнаружены в России

© REUTERS / THE CENTRAL HOSPITAL OF WUHAN VI
Общество
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (42)
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В России зарегистрировали первые два случая заражения новым коронавирусом из Китая, сообщила вице-премьер и глава оперативного штаба Татьяна Голикова.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Двое зараженных коронавирусом находятся в Забайкалье и Тюменской области, уточнила вице-премьер Татьяна Голикова. По данным, оба заболевших - граждане Китая, передает РИА Новости.

Вспышка пневмонии неизвестного происхождения. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV
REUTERS / Soe Zeya Tun
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Россия из-за коронавируса ограничивает пересечение монгольской границы с РФ и начинает эвакуацию российских граждан из китайского города Уханя и провинции Хубэй, если те изъявят такое желание. По словам Татьяны Голиковой, в Ухани находятся 300 граждан РФ, в Хубэе - 341. Россиянам дадут возможность выбора - остаться в Китае или вернуться, в случае решения уехать, они проведут две недели в карантине.

Все граждане РФ, находящиеся на острове Хайнань, будут возвращены на родину до 4 февраля.

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Узбекские власти также внимательно следят за ситуацией вокруг распространения вируса. Предпринимаются меры против допущения попадания вируса с республике. Госкомитет по развитию туризма Узбекистана рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Китай из-за распространения в этой стране нового типа коронавируса.

Коронавирус. Человек в маске
© AFP 2018 / HECTOR RETAMAL
Китайская сторона попросила не эвакуировать граждан Узбекистана из Уханя

Ранее Министерство иностранных дел республики посоветовало гражданам страны воздержаться от поездок в КНР из-за эпидемии.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй, возбудителем которой стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, началась в конце декабря 2019 года. Инфекция передается воздушно-капельным путем от человека к человеку, латентный период заболевания составляет от одного до 14 дней.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

По последним данным, жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек.

 

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (42)
Теги:
Россия, Тюмень, граждане, Китай, коронавирус



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