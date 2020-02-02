Президент наградил боксера Ахмадалиева почетным званием "Гордость Узбекистана"

По данным некоторых СМИ, боксер также получит в качестве награды за столь важную победу - автомобиль и квартиру.

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев подписал указ о присвоении боксеру Муроджону Ахмадалиеву почетного звания "Гордость Узбекистана".

"За достойный вклад в широкую популяризацию физической культуры и спорта в республике, повышение международного авторитета узбекского спорта, в частности, проявленную твердую спортивную волю, профессионализм и мастерство, победу и установленный рекорд на турнире по профессиональному боксу, прошедшем в городе Майами США, первое в истории отечественного бокса завоевание чемпионских титулов по версии WBA и IBF, а также за большие заслуги в деле укрепления в сознании молодежи чувств национальной гордости, любви и преданности Родине присвоить члену национальной сборной Узбекистана по боксу Ахмадалиеву Муроджону Кахор угли почетное звание "Ўзбекистон ифтихори", - говорится в указе президента.

Мирзиёев также обратился к боксеру лично и поздравил его, тренеров, наставников и весь народ Узбекистана с "исторической победой".

Напомним, Ахмадалиев стал первым узбекистанцем, получившим звание чемпиона мира по версиям WBA Super и IBF.

При этом боксер не только завоевал титул, но и поставил рекорд, добившись двух чемпионских поясов всего за восемь профибоев.

Бой за двойной чемпионский титул во втором легчайшем весе прошел в пятницу на арене Meridian at Island Gardens в Майами (штат Флорида, США). Соперником узбекского бойца был американский чемпион Дэниэл Роман.