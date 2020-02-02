Узбекские студенты застряли в аэропорту Пекина из-за отмены рейсов

Посольство Узбекистана в Китае подтвердило эту информацию и уже установило со студентами связь. Дипломаты предпринимают меры по урегулированию проблемы.

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. Посольство Узбекистана в Китае связалось с тремя студентами — гражданами республики, застрявшими в аэропорту Пекина из-за прекращения многими странами авиасообщения с КНР.

"Со студентами установлена связь и дипломаты предпринимают меры по решению возникших проблем", — говорится в сообщении МИД.

Ранее блогер Alimoff написал, что к нему обратились три студента, которые приобрели билеты из Пекина в Ташкент через Стамбул, однако рейс отменили, а деньги не вернули. В итоге узбекистанцы остались без денег.

Посольство Узбекистана сообщило о функционировании оперативного Штаба по оказанию всестороннего содействия соотечественникам, находящимся на территории Китая и оказавшимся в трудной ситуации, а также мониторингу ситуации с новой формой коронавируса (2019-nCoV).

Дипмиссия опубликовала телефоны своих сотрудников в случае необходимости.

Контактная информация

Консульский отдел посольства Узбекистана в КНР

Азиз Хилватов: +86 138 1120 4471

Бобур Яхъяев: +86 135 1102 4242

Сотрудники посольства Узбекистана в КНР

Нуриддин Убайдуллаев: +86 139 10 85 7245

Нодир Нурматов: +86 158 1047 7270

Шухрат Умиров: + 86 139 1175 4476

Рустам Назаров: +86 138 0122 1452

Акмалхон Олимхонов: +86 185 0017 0040

Мансур Ибрагимов: +86 135 5220 7848

Сардор Сирожов: +86 186 1812 9040

Аваз Камалов: +86 178 1070 2707.

МИД Узбекистана также попросил граждан не поддаваться панике и не распространять слухи и разного рода неподтвержденную информацию.