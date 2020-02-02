Узбекские студенты застряли в аэропорту Пекина из-за отмены рейсов

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. Посольство Узбекистана в Китае связалось с тремя студентами — гражданами республики, застрявшими в аэропорту Пекина из-за прекращения многими странами авиасообщения с КНР.
"Со студентами установлена связь и дипломаты предпринимают меры по решению возникших проблем", — говорится в сообщении МИД.
Ранее блогер Alimoff написал, что к нему обратились три студента, которые приобрели билеты из Пекина в Ташкент через Стамбул, однако рейс отменили, а деньги не вернули. В итоге узбекистанцы остались без денег.
Посольство Узбекистана сообщило о функционировании оперативного Штаба по оказанию всестороннего содействия соотечественникам, находящимся на территории Китая и оказавшимся в трудной ситуации, а также мониторингу ситуации с новой формой коронавируса (2019-nCoV).
Дипмиссия опубликовала телефоны своих сотрудников в случае необходимости.
Контактная информация
Консульский отдел посольства Узбекистана в КНР
Азиз Хилватов: +86 138 1120 4471
Бобур Яхъяев: +86 135 1102 4242
Сотрудники посольства Узбекистана в КНР
Нуриддин Убайдуллаев: +86 139 10 85 7245
Нодир Нурматов: +86 158 1047 7270
Шухрат Умиров: + 86 139 1175 4476
Рустам Назаров: +86 138 0122 1452
Акмалхон Олимхонов: +86 185 0017 0040
Мансур Ибрагимов: +86 135 5220 7848
Сардор Сирожов: +86 186 1812 9040
Аваз Камалов: +86 178 1070 2707.
МИД Узбекистана также попросил граждан не поддаваться панике и не распространять слухи и разного рода неподтвержденную информацию.