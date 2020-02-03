Ждать ли узбекистанцам рекорда: в республику придет слишком теплая погода

В среду произойдет усиленный вынос очень теплого воздуха с зарубежного юга, что обусловит рост температуры к концу недели до рекордных +17...+20.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Уже с середины этой недели Узбекистан ждет небывалое потепление, сообщает Узгидромет.

"Еще во вторник днем будет уже +9..+12, ночью 0...+5, местами до 2 градусов мороза, а в среду республику ждет усиленный вынос очень теплого воздуха с зарубежного юга, что обусловит рост температуры к концу недели до рекордных +17...+20, что на 8-10 градусов выше среднемноголетних значений начала февраля", - говорится в сообщении.

Согласно данным, ночью температура не опустится ниже +2...+7 градусов.

Осадков до конца недели также не ожидается.

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Напомним, что максимальный рекорд для этого периода в Узбекистане был зафиксирован 8 февраля 2006 года, когда на термометре зарегистрировали +24,2 градуса.