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Парк в Ташкенте

Ждать ли узбекистанцам рекорда: в республику придет слишком теплая погода

© CC BY 2.0 / Francisco Anzola / Bo'rjar
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200203/13375279/Zhdat-li-uzbekistantsam-rekorda-v-respublike-slishkom-teplaya-pogoda.html

В среду произойдет усиленный вынос очень теплого воздуха с зарубежного юга, что обусловит рост температуры к концу недели до рекордных +17...+20.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Уже с середины этой недели Узбекистан ждет небывалое потепление, сообщает Узгидромет.

"Еще во вторник днем будет уже +9..+12, ночью 0...+5, местами до 2 градусов мороза, а в среду республику ждет усиленный вынос очень теплого воздуха с зарубежного юга, что обусловит рост температуры к концу недели до рекордных +17...+20, что на 8-10 градусов выше среднемноголетних значений начала февраля", - говорится в сообщении.  

Согласно данным, ночью температура не опустится ниже +2...+7 градусов.

Осадков до конца недели также не ожидается. 

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Напомним, что максимальный рекорд для этого периода в Узбекистане был зафиксирован 8 февраля 2006 года, когда на термометре зарегистрировали +24,2 градуса.

Теги:
республика, тепло, погода, Узбекистан, Узбекистан



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