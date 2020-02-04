09:17 04 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.20
  • EUR10584.65
  • USD9541.74
Поиск
Абитуриенты во время вступительных экзаменов

Абитуриенты смогут поступать в вузы без тестов в Узбекистане

Facebook / Aziz Abdukhakimov・Азиз Абдухакимов
Общество
Получить короткую ссылку
55401
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/902/95/9029598.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200204/13382297/Abiturienty-smogut-postupat-v-vuzy-bez-testov-v-Uzbekistane.html

В настоящее время соответствующие министерства и ведомства разрабатывают механизмы для реализации этой инициативы.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. С 2020 года в Узбекистане будет постепенно введено еще одно изменение — кроме английского, французского, немецкого языков сертификаты будут выдавать по русскому, узбекскому языкам, математике и другим предметам, сообщает УзА.

"Если у абитуриента есть сертификат по предмету, то при поступлении в высшее учебное заведение он не обязан проходить по нему тестирование", - говорится в сообщении.

В настоящее время соответствующие министерства и ведомства разрабатывают механизмы для реализации этой инициативы.

Напомним, Государственный центр тестирования в 2020 году выложит в публичный доступ базу тестовых вопросов.

Государственный центр тестирования в 2020 году обнародует базу вопросов >>

Для вступительных тестовых испытаний в 2019 году разработают свыше 180 тысяч новых заданий. В настоящее время создана основная часть базы тестов, завершается второй этап экспертизы, переводятся задания на узбекский, русский и каракалпакский языки.

Отметим, в 2017 году было сформировано 37736 тестовых заданий, а в 2018 году – 196931.

Теги:
абитуриенты, Образование, тест, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Паводки, оползни и десятки погибших: последствия рекордных ливней в Бразилии
Звездный час Муроджона Ахмадалиева: так даже Хабиба не встречали
Звездный час Муроджона Ахмадалиева: откровение отца и награда от президента
Китайский коронавирус - обновленная информация
Китайский коронавирус: как выявить недуг и уберечься от болезни

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться