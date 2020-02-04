Абитуриенты смогут поступать в вузы без тестов в Узбекистане

В настоящее время соответствующие министерства и ведомства разрабатывают механизмы для реализации этой инициативы.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. С 2020 года в Узбекистане будет постепенно введено еще одно изменение — кроме английского, французского, немецкого языков сертификаты будут выдавать по русскому, узбекскому языкам, математике и другим предметам, сообщает УзА.

"Если у абитуриента есть сертификат по предмету, то при поступлении в высшее учебное заведение он не обязан проходить по нему тестирование", - говорится в сообщении.

В настоящее время соответствующие министерства и ведомства разрабатывают механизмы для реализации этой инициативы.

Напомним, Государственный центр тестирования в 2020 году выложит в публичный доступ базу тестовых вопросов.

Государственный центр тестирования в 2020 году обнародует базу вопросов >>

Для вступительных тестовых испытаний в 2019 году разработают свыше 180 тысяч новых заданий. В настоящее время создана основная часть базы тестов, завершается второй этап экспертизы, переводятся задания на узбекский, русский и каракалпакский языки.

Отметим, в 2017 году было сформировано 37736 тестовых заданий, а в 2018 году – 196931.