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Ужин при свечах

Скандальное заявление хокима Андижана на свадьбе у Руслана Нуруддинова - видео

© Flickr / Liepāja
Общество
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https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/199/22/1992251.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200204/13383856/Skandalnoe-zayavlenie-khokima-Andizhana-na-svadbe-u-Ruslana-Nurudinova-video.html

Глава региона поздравил молодоженов и заявил, что все девушки области находятся под его защитой. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Хоким Андижанской области Шухрат Абдурахмонов выступил на свадьбе спортсмена Руслана Нуриддинова со скандальной речью, которую уже вовсю обсуждают в узбекских соцсетях.

Свадьба известного спортсмена прошла 2 февраля.

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Публикация от PANORAMAUZ - Media Kanal (@panoramauz.official)

Глава региона поздравил молодоженов и заявил, что все девушки области находятся под его защитой. 

"Все жители Андижана - мои близкие. Я об этом говорю в Интернете и на ТВ. Наверное, я и в Интернете звезда. Все девушки Андижана - мои дочки! Отниму жизнь у тех, кто их обидит", — заявил Абдурахмонов.

Напомним, не так давно в Сети просочилась новость о том, что Шухрат Абдурахмонов получил автомобиль Chevrolet Tahoe. 

СМИ: Хокима Андижана заметили на Chevrolet Tahoe за миллионы сумов - фото >>

Начальная цена Tahoe составляет 517 391 304 сумов, а комплектация Premier - 691 304 348 сумов. Все это - без НДС.

Теги:
Андижан, хоким, хоким, скандальное видео, скандал, свадьба, Узбекистан, Узбекистан



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