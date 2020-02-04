Скандальное заявление хокима Андижана на свадьбе у Руслана Нуруддинова - видео

Глава региона поздравил молодоженов и заявил, что все девушки области находятся под его защитой. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Хоким Андижанской области Шухрат Абдурахмонов выступил на свадьбе спортсмена Руслана Нуриддинова со скандальной речью, которую уже вовсю обсуждают в узбекских соцсетях.

Свадьба известного спортсмена прошла 2 февраля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от PANORAMAUZ - Media Kanal (@panoramauz.official) 2 Фев 2020 в 6:50 PST

Глава региона поздравил молодоженов и заявил, что все девушки области находятся под его защитой.

"Все жители Андижана - мои близкие. Я об этом говорю в Интернете и на ТВ. Наверное, я и в Интернете звезда. Все девушки Андижана - мои дочки! Отниму жизнь у тех, кто их обидит", — заявил Абдурахмонов.

Напомним, не так давно в Сети просочилась новость о том, что Шухрат Абдурахмонов получил автомобиль Chevrolet Tahoe.

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Начальная цена Tahoe составляет 517 391 304 сумов, а комплектация Premier - 691 304 348 сумов. Все это - без НДС.