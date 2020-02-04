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Силуэт вооружённого боевика

Страны СНГ усилят работу по борьбе с терроризмом и преступностью

AMER ALMOHIBANY / AFP
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200204/13384452/Strany-SNG-usilyat-rabotu-po-borbe-s-terrorizmom-i-prestupnostyu.html

С 1 января 2020 года председательство в СНГ перешло к Ташкенту. Узбекистан планирует провести около 70 мероприятий, направленных на развитие сотрудничества в рамках Содружества.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Страны СНГ в 2020 году активизируют совместную работу по борьбе с преступностью, терроризмом и обеспечению информационной безопасности на пространстве Содружества, говорится в концепции председательства Узбекистана. Текст опубликован на официальной странице Министерства иностранных дел республики в Facebook.

В октябре 2019-го на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде было принято решение о переходе председательства в Содружестве в 2020 году от Туркменистана к Узбекистану.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ).
© Sputnik / Алексей Дружинин
Мирзиёев назвал четыре приоритета Узбекистана в качестве председателя СНГ
"В сфере взаимодействия правоохранительных органов и спецслужб в борьбе с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком будет налажена целенаправленная работа по практической реализации межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы", — говорится в тексте концепции.

В перечне приоритетов председательства Узбекистана также работа по реализации программы сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020-2022 годы и стратегии обеспечения информационной безопасности государств-участников СНГ.

По данным МИД Узбекистана, концепция председательства страны в СНГ предусматривает проведение около 70 мероприятий, которые направлены на развитие сотрудничества в рамках Содружества.

Узбекистан также намерен развивать взаимодействие в сфере военного и военно-технического сотрудничества развития новых перспективных направлений, в том числе путем подготовки концепции военного сотрудничества государств-участников СНГ до 2025 года.

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Теги:
борьба с экстремизмом, борьба с преступностью, Борьба с терроризмом, политика, Узбекистан, СНГ



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