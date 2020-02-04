Страны СНГ усилят работу по борьбе с терроризмом и преступностью

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Страны СНГ в 2020 году активизируют совместную работу по борьбе с преступностью, терроризмом и обеспечению информационной безопасности на пространстве Содружества, говорится в концепции председательства Узбекистана. Текст опубликован на официальной странице Министерства иностранных дел республики в Facebook.
В октябре 2019-го на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде было принято решение о переходе председательства в Содружестве в 2020 году от Туркменистана к Узбекистану.
В перечне приоритетов председательства Узбекистана также работа по реализации программы сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020-2022 годы и стратегии обеспечения информационной безопасности государств-участников СНГ.
По данным МИД Узбекистана, концепция председательства страны в СНГ предусматривает проведение около 70 мероприятий, которые направлены на развитие сотрудничества в рамках Содружества.
Узбекистан также намерен развивать взаимодействие в сфере военного и военно-технического сотрудничества развития новых перспективных направлений, в том числе путем подготовки концепции военного сотрудничества государств-участников СНГ до 2025 года.