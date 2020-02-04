Страны СНГ усилят работу по борьбе с терроризмом и преступностью

С 1 января 2020 года председательство в СНГ перешло к Ташкенту. Узбекистан планирует провести около 70 мероприятий, направленных на развитие сотрудничества в рамках Содружества.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Страны СНГ в 2020 году активизируют совместную работу по борьбе с преступностью, терроризмом и обеспечению информационной безопасности на пространстве Содружества, говорится в концепции председательства Узбекистана. Текст опубликован на официальной странице Министерства иностранных дел республики в Facebook.

В октябре 2019-го на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде было принято решение о переходе председательства в Содружестве в 2020 году от Туркменистана к Узбекистану.

"В сфере взаимодействия правоохранительных органов и спецслужб в борьбе с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком будет налажена целенаправленная работа по практической реализации межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы", — говорится в тексте концепции.

В перечне приоритетов председательства Узбекистана также работа по реализации программы сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020-2022 годы и стратегии обеспечения информационной безопасности государств-участников СНГ.

По данным МИД Узбекистана, концепция председательства страны в СНГ предусматривает проведение около 70 мероприятий, которые направлены на развитие сотрудничества в рамках Содружества.

Узбекистан также намерен развивать взаимодействие в сфере военного и военно-технического сотрудничества развития новых перспективных направлений, в том числе путем подготовки концепции военного сотрудничества государств-участников СНГ до 2025 года.