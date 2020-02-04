В Ташкент прибыл еще один самолет с пассажирами из Пекина

На борту воздушного судна находятся 250 пассажиров, члены экипажа, а также медицинские работники и специалисты в области вирусологии с современными средствами защиты.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways с пассажирами из Пекина прибыл несколько минут назад в аэропорт Ташкента, в 17.05 по местному времени, сообщает пресс-служба национального авиаперевозчика.

На борту находятся 250 пассажиров, члены экипажа, а также медицинские работники и специалисты в области вирусологии с современными средствами защиты.

Как сообщалось ранее, по прилете пассажиры будут направлены в пункт временного размещения.

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По вопросам пребывания пассажиров в пункте временного размещения обращаться в штаб Агентства по санитарно-эпидемиологическому благополучию при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан по телефону +998 (71) 276-49-66.