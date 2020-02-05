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Монитор, на котором демонстрируется график

Трейдинговая компания работала без лицензии, занимаясь мошенничеством

© CC0 / Unsplash / Carlos Muza
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200205/13390447/Treydingovaya-kompaniya-rabotala-bez-litsenzii-okazyvaya-moshennicheskie-uslugi.html

Выяснилось, что OOO TopInvest не имеет соответствующей лицензии для ведения профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Агентство по развитию рынка капитала (АРРК) подозревает сайт Topinvest.uz в мошенничестве. Регулятор изучил материалы о деятельности сайта и уже направил их на рассмотрение в правоохранительные органы. Об этом сообщает пресс-служба АРРК.

Сотрудник в офисе биржи
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Согласно информации на сайте, он призван помочь начинающим трейдерам в торговле, однако, не указано на каком основании осуществляется эта помощь - безвозмездно или в привлечением денежных средств. Последнее запрещено без наличия соответствующей лицензии АРРК.

В ходе изучения Агентство выяснило, что OOO TopInvest не имеет соответствующей лицензии для ведения профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Узбекистана.

"В целях обеспечения защиты прав граждан, пресечения возможных проявлений фактов нанесения гражданам имущественного ущерба, а также установления возможных признаков незаконной деятельности, Агентством переданы материалы по вышеуказанному веб-сайту для рассмотрения в правоохранительные органы республики," – говорится в сообщении регулятора.

Агентство предостерегает граждан Узбекистана от мошенников, настоятельно рекомендуя при инвестировании в ценные бумаги обращаться только к лицензированным компаниям.

Теги:
Узбекистан, мошенничество, Агентство по развитию рынка капитала



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