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Ночной Ташкент

ГУВД: "аварийку" нужно включать при ДТП, а не во время совершаемых нарушений

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200205/13396948/GUVD-avariyku-nuzhno-vklyuchat-pri-DTP-a-ne-vo-vremya-sovershaemykh-narusheniy.html

В ведомстве отметили, что столичные водители регулярно нарушают ПДД, включив при этом "аварийку" в качестве извинения или оправдания своих действий.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. ГУВД Ташкента напомнило водителям, в каких случаях следует включать "аварийку".

В ведомстве отметили, что зачастую жители столицы регулярно нарушают правила дорожного движения, включив при этом аварийную сигнализацию в качестве извинения или оправдания своих действий. Некоторые так привыкают к ее использованию, что машинально ее включают даже при правильной парковке.

"Попытка нарушителей прикрыться "аварийкой" тогда, когда это неуместно, не оправдывает себя как с точки зрения закона (протокол всё равно будет составлен), так и с точки зрения "понимающего" отношения окружающих, ведь большинство участников дорожного движения не одобрят ваше нарушение и причиняемые им риски", - заявили правоохранители.

В качестве примера они привели недавний случай с черным автомобилем марки Spark. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель попыталась на "аварийке" объехать прохожего, который не дошел до края дороги.

Включение аварийной световой сигнализации не оправдает ваше нарушение на дороге
Facebook / ГУВД Ташкента
Включение аварийной световой сигнализации не оправдает ваше нарушение на дороге

В ведомстве отмечают, что за рулем находилась 46-летняя Марифат Р., которая управляла автомобилем по доверенности.

Поступок женщины не оценили ни прохожие (которые опубликовали видеоролик инцидента в соцсети), ни сотрудники ДПС.

"Уважаемые водители! Просим каждого из вас периодически перечитывать правила дорожного движения и научиться использовать внешние световые приборы исключительно по назначению", - призывает ГУВД столицы.

В ведомстве добавили, что такое необдуманное использование мигающих ламп приведет к тому, что водители к ним привыкнут и во время настоящего ДТП попросту не успеют среагировать.

Теги:
ПДД, нарушения, автомобили, ДПС, сигнализация, ДТП, ГУВД Ташкента



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