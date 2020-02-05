ГУВД: "аварийку" нужно включать при ДТП, а не во время совершаемых нарушений

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. ГУВД Ташкента напомнило водителям, в каких случаях следует включать "аварийку".
В ведомстве отметили, что зачастую жители столицы регулярно нарушают правила дорожного движения, включив при этом аварийную сигнализацию в качестве извинения или оправдания своих действий. Некоторые так привыкают к ее использованию, что машинально ее включают даже при правильной парковке.
"Попытка нарушителей прикрыться "аварийкой" тогда, когда это неуместно, не оправдывает себя как с точки зрения закона (протокол всё равно будет составлен), так и с точки зрения "понимающего" отношения окружающих, ведь большинство участников дорожного движения не одобрят ваше нарушение и причиняемые им риски", - заявили правоохранители.
В качестве примера они привели недавний случай с черным автомобилем марки Spark. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель попыталась на "аварийке" объехать прохожего, который не дошел до края дороги.
В ведомстве отмечают, что за рулем находилась 46-летняя Марифат Р., которая управляла автомобилем по доверенности.
Поступок женщины не оценили ни прохожие (которые опубликовали видеоролик инцидента в соцсети), ни сотрудники ДПС.
"Уважаемые водители! Просим каждого из вас периодически перечитывать правила дорожного движения и научиться использовать внешние световые приборы исключительно по назначению", - призывает ГУВД столицы.
В ведомстве добавили, что такое необдуманное использование мигающих ламп приведет к тому, что водители к ним привыкнут и во время настоящего ДТП попросту не успеют среагировать.