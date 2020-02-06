Все дома: в Ташкент прибыл третий рейс с пассажирами из Пекина

На борту находился 251 пассажир, члены экипажа и медицинские представители с современными средствами защиты.

ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. В Узбекистане завершился процесс трансфера людей из Китая в связи со вспышкой коронавируса, информирует компания Uzbekistan Airways.

"Третий рейс с пассажирами из Пекина прибыл в Ташкент в 4.40 по местному времени. На борту находился 251 пассажир, члены экипажа и медицинские представители с современными средствами защиты", - говорится в сообщении.

Все пассажиры помещены на карантин в пунктах временного размещения.

За соблюдением мер биологической безопасности на каждом борту следили специалисты по вирусологии совместно с Министерством здравоохранения Республики Узбекистан.

Напомним, во вторник и среду в Ташкент из Уханя и Пекина были доставлены двумя чартерными рейсами в общей сложности 334 человека, в том числе пять граждан Казахстана.

В Узбекистане созданы все условия для предотвращения проникновения коронавируса >>

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Вспышка признана чрезвычайной ситуацией международного значения.

По последним данным, число заразившихся на материковой части КНР превысило 24,3 тысячи человек, умерли 490 пациентов, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб.

В Узбекистана на 6 февраля не зафиксировано заболевших новой формой пневмонии. В стране принимаются все необходимые меры для того, чтобы не допустить проникновения инфекции. В частности, на объектах воздушного, автомобильного и железнодорожного сообщения усилен санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль, а гражданам рекомендовано пока не выезжать за границу. Авиасообщение с Китаем временно приостановлено.