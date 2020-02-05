В Узбекистане созданы все условия для предотвращения проникновения коронавируса

Для лечения больных в медицинских учреждениях Самарканда уже подготовлено 95 резервных мест.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. В целях предотвращения проникновения и распространения беспокоящего весь мир коронавируса, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты здоровья населения в Узбекистане проводятся необходимые мероприятия, сообщает УзА.

"Для предотвращения проникновения и распространения заболевания в области в усиленном порядке осуществляют деятельность два санитарно-контрольных пункта на пограничных постах Самаркандского международного аэропорта и "Жартепа" Ургутского района. Лица, прибывающие из-за рубежа, проходят здесь медицинский осмотр",- заявил уполномоченный работник Самаркандского областного центра санитарно-эпидемиологического надзора Уктам Ганиев.

По его словам, контрольные пункты оснащены необходимыми медицинскими средствами, оборудованием, лекарственными препаратами, бесконтактными термометрами для измерения температуры тела пассажиров. В аэропорту установлен дистанционный тепловизор.

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В случае возникновения чрезвычайной ситуации в целях противостояния распространению инфекции и согласования профилактических мероприятий в областном управлении здравоохранения, центрах санитарно-эпидемиологического надзора, во всех городских и районных медицинских объединениях организованы штабы.

Для оказания скорой медицинской помощи в случае обнаружения больного в городе Самарканде сформированы три, в городах и районах по одной, в целом 18 специальных бригад скорой медицинской помощи.

Для лечения больных в медицинских учреждениях подготовлено 95 резервных мест.

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Сегодня в лаборатории вирусологии областного центра санитарно-эпидемиологического надзора налажена работа по определению четырех видов гриппа и семи видов ОРВИ.

Вспышка коронавируса в Китае

По последним данным, число заболевших пневмонией возросло до 20 623 человек. Число скончавшихся - 427.

Вирус проник более чем в 25 стран, включая Россию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией.

Между тем китайские учены утверждают: вспышка коронавируса достигнет своего пика к середине февраля, после чего эпидемия пойдет на спад и полностью завершится к концу марта.