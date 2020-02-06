В Минобороны Узбекистана рассказали о главных задачах военных журналистов

В 2019 году Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана набрал первых будущих военных журналистов (юношей и девушек). Это единственный пример такого рода в Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Начальник управления информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Бахром Зульфикоров рассказал о развитии военной журналистики в Узбекистане и о том, каким должен быть военный журналист, сообщает Sputnik Узбекистан.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Начальник управления информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Узбекистана Бахром Зульфикоров

По словам Зульфикорова, в настоящее время студенты факультета военной журналистики Университета журналистики и массовых коммуникаций в соответствии с соглашением с Минобороны проходят стажировку в военном ведомстве. Молодежь знакомят с работой редакции газеты "Ватанпарвар".

"Военная журналистика — это только формирующееся и развивающееся направление в нашей стране, — отметил представитель Минобороны. — Есть журналисты, для которых главное — количество скандальных новостей, однако военные журналисты должны отличаться самоотверженностью. Необходимо, чтобы каждая написанная новость или статья рассказывала о личности, чтобы в материалах отражалась гордость, преданность своему народу. Военным журналистам нужно защищать правду, уметь отвечать в сражениях на информационном поле конкретными, обоснованными фактами. Их работа не должна вызывать нареканий со стороны развитых демократических стран".

"Мы обращаем внимание именно на эти аспекты при подготовке национальных кадров", — сказал Бахром Зульфикоров.

Напомним, Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана, открывшийся в 2018 году по инициативе президента Шавката Мирзиёева, в марте 2019-го заключил с Минобороны страны меморандум, предусматривающий подготовку и переподготовку военных журналистов. Первые будущие военные журналисты, юноши и девушки, были набраны в том же году.