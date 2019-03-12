Военных журналистов в Узбекистане впервые будут готовить централизованно

Набирать студентов на новое направление Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана начнет с нового учебного года, девушки тоже могут подавать документы.

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана, начиная с сентября 2019 года, будет готовить военных журналистов, сообщает Минобороны Узбекистана.

Вуз заключил меморандум с министерством обороны Узбекистана. Они займутся совместной подготовкой и переподготовкой военных журналистов.

Обучение по специальности "военная журналистика" будет осуществляться по системе бакалавриата в течение четырех лет, предусмотрены также четырехмесячные курсы переподготовки (576 часов).

"Впервые в истории Узбекистана военная журналистика станет направлением с систематической подготовкой кадров. С нового учебного года эта специальность будет введена у нас. Это позволит отображать военную тематику в СМИ на более качественном уровне, повысит количество аналитических материалов на эту тематику, позволит более профессионально отобразить военную жизнь в СМИ", - заявил ректор университета Шерзода Кудратходжаев.

По его мнению, интерес к военной службе среди молодежи возрастет благодаря открытию специального факультета.

"Стать студентом военной журналистики смогут все желающие, мы учли и гендерное равенство, девушки тоже могут сдать документы на данное направление. Приемная комиссия будет принимать творческий экзамен, в двух этапах: собеседование, которое будут проводить действующие офицеры и практикующие журналисты, а также физическая подготовка (ФИЗО). Будут учитывать и результаты государственных тестов", - добавил ректор.

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В 2019-2020 учебном году университет примет первых 20 студентов на грантовой основе. Для них разработана особая программа обучения, в которую включены занятия по военным знаниям и основам военных навыков. Запланированы дни, во время которых студенты будут проходить военную подготовку. Наряду с традиционными дисциплинами предусмотрен целый ряд спецкурсов.

Преподавать будут ведущие офицеры военного дела, профессора.

На курсы повышения квалификации приглашены специалисты пресс-служб и медиа структур Министерства обороны и Таможенного Комитета Узбекистана, МВД, ГСБ, МЧС и других ведомств, а также заинтересованные СМИ.

Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана открыт в 2018 году по инициативе президента страны Шавката Мирзиёева.