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В соцсетях раскритиковали неграмотный текст диктанта по коронавирусу

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (73)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200206/13401465/V-sotssetyakh-raskritikovali-negramotnyy-tekst-diktanta-po-koronavirusu.html

В одном из Facebook-сообществ появилась фотография текста с большим количеством орфографических, пунктуационных и логических ошибок. Пользователи пришли в ужас от увиденного.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В соцсетях раскритиковали неграмотный текст диктанта по коронавирусу. Фотография диктанта появилась в Facebook-сообществе "Потребитель.уз".

Фото диктанта в Facebook-сообществе Потребитель.уз
Facebook / Потребитель.Уз
Фото диктанта в Facebook-сообществе "Потребитель.уз"

"ВерхнЫх дыхательных путей", "Средствами для мИтья рук", "СырЫЕ и недовареннЫЕ пищИ" - все это встречается в тексте диктанта, который должны написать узбекские школьники.

"Кто составил эту неграмотную писанину с кучей ошибок? <...> Простите, если бы это была листовка о профилактике болезни или объявление в подъезде, я бы не так огорчилась. Но ведь этот неграмотный текст спущен школам в виде образца, как ДИКТАНТ", - написала известная журналистка Эльмира Тухватуллина.

В Министерстве народного образования (МНО) поспешили сообщить, что не имеют отношения к этому тексту.

"Текст данного диктанта был подготовлен Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия", - написал пресс-секретарь МНО Анвар Умаров в своем Telegram-канале.

Напомним, в школах Узбекистана на этой неделе проводятся диктанты на тему профилактики новой коронавирусной инфекции. Цель - донести до детей простым языком, что это за заболевание и как себя обезопасить.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (73)

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Теги:
школьники, Узбекистан, диктант, коронавирус



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