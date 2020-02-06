ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В соцсетях раскритиковали неграмотный текст диктанта по коронавирусу. Фотография диктанта появилась в Facebook-сообществе "Потребитель.уз".
"ВерхнЫх дыхательных путей", "Средствами для мИтья рук", "СырЫЕ и недовареннЫЕ пищИ" - все это встречается в тексте диктанта, который должны написать узбекские школьники.
"Кто составил эту неграмотную писанину с кучей ошибок? <...> Простите, если бы это была листовка о профилактике болезни или объявление в подъезде, я бы не так огорчилась. Но ведь этот неграмотный текст спущен школам в виде образца, как ДИКТАНТ", - написала известная журналистка Эльмира Тухватуллина.
В Министерстве народного образования (МНО) поспешили сообщить, что не имеют отношения к этому тексту.
"Текст данного диктанта был подготовлен Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия", - написал пресс-секретарь МНО Анвар Умаров в своем Telegram-канале.
Напомним, в школах Узбекистана на этой неделе проводятся диктанты на тему профилактики новой коронавирусной инфекции. Цель - донести до детей простым языком, что это за заболевание и как себя обезопасить.