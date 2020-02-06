В Бухаре найден нетипичный артефакт - фото

Местные специалисты очистили находку и отправили для детального изучения в Ташкентский институт востоковедения.

ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. Во время реставрационных работ в старогородской части Бухары обнаружен прямоугольный надгробный камень размером 13 на 48 сантиметров, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Уникальность находки объясняется тем, что ранее, как считали ученые, надгробия столь малых размеров здесь не использовали", - говорится в сообщении.

Артефакт обнаружен во время реставрации чиллахоны (комната для проведения обрядов) в мечети Мулла Пайравий. Святой, в честь которого она названа, жил в XIV веке в одно время с такими святыми пирами, как Саид Мир Кулол и Хожа Бахауддин Накшбанди. Однако камень оказался в земле намного раньше.

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Как рассказали Sputnik в областном управлении Департамента культурного наследия при Министерстве культуры Узбекистана, местные специалисты очистили находку и отправили для детального изучения в Ташкентский институт востоковедения.

Здесь смогли расшифровать эпитафию. Надпись на камне, выполненная арабским шрифтом в стиле насх, гласит: "В 563 году хиджры месяца Раджаб (что соответствует месяцу май 1168 года по григорианскому календарю) здесь был похоронен Ал-факих Ахмад Аммор ал-Ансори".

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Теперь ученым предстоит выяснить личность покойного, погребенного в Бухаре девять столетий назад.

Ведь никаких сведений о нем у них нет. Также специалисты отмечают уникальность находки.

Дело в том, что это первый подтвержденный случай, когда камень столь небольшого размера был использован в Бухаре в качестве надгробного.

Кстати, до настоящего времени считалось, что широкое распространение эта практика имела лишь в Самарканде, Ферганской долине и частично в Ташкенте. По одной из версий, в Бухару камень попал как раз из Самарканда.