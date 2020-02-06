Экспедиция из Узбекистана к 75-летию Победы посетит страны ЕС, Беларусь и РФ

Проект посвящен подвигу десятков узбекистанцев, которые в июле 1941 года в битве под Смоленском попали в плен к нацистам. Спустя почти год большинство из них были расстреляны.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Научная экспедиция "По следам 101 соотечественника" из Узбекистана 6 февраля отправляется в страны Евросоюза, Беларусь и Россию, где планирует собрать новые данные о вкладе узбекистанцев в победу во Второй мировой войне, сообщили в пресс-службе общенационального движения "Юксалиш" — организатора экспедиции.

Проект посвящен подвигу более 100 узбекистанцев , которые в июле 1941 года в битве под Смоленском попали в плен к нацистам и спустя два месяца были перевезены в голландский концлагерь Амерсфорт. По данным узбекских и нидерландских историков и публицистов, министр пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс планировал использовать пленных в съемках агитационного фильма о превосходстве арийской расы. Однако узники отказались выполнять планы режиссерской группы, чем привели немцев в ярость. Весной 1942 года 77 узбекских солдат были расстреляны. Имена почти всех их до сих пор остаются неизвестными.

"Реализация проекта имеет важное значение для увековечивания имен узбекистанцев, участвовавших в борьбе против фашизма во Второй мировой войне, особенно в канун 75-летия Победы", — говорится в сообщении "Юксалиш".

Экспедиция пройдет в Германии, Нидерландах, Беларуси и России в два этапа. На первом, с 6 по 16 февраля, ее участники — историки и публицисты и общественники Узбекистана — обобщат сведения о локациях воинских частей, информацию свидетелей и другие исторические документы, связанные с военнопленными концлагеря Амерсфорт. На втором этапе, с 5 по 9 мая, запланирована поездка участников проекта и установленных родственников к месту гибели узников лагеря.

"Юксалиш" планирует информировать граждан о ходе реализации проекта через свои официальные страницы в соцсетях и другие каналы.

В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День Памяти и Почестей. В республике проживают около тысячи участников войны и более 40 тысяч работников трудового фронта. В Великой Отечественной войне участвовали более 1,4 миллиона жителей Узбекистана, из них более 400 тысяч погибли, 130 тысяч пропали без вести.