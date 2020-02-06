Как поступить в вуз, отслужив в армии - Минобороны и МВД утвердили порядок

Военнослужащие, которые прошли установленный срок службы и добились высоких результатов в боевой и духовно-просветительской подготовке, получат рекомендации для поступления в вузы.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Министерствами обороны и внутренних дел совместно с другими силовыми структурами утверждено Положение о порядке выдачи рекомендаций для поступления в вузы Узбекистана военнослужащим, прошедшим срочную военную службу. Они будут действовать в течение трех лет с момента получения, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Такие рекомендации от командования воинских частей предоставляют льготы в виде дополнительных баллов в размере 50% от набранных по результатам тестовых испытаний при поступлении в военные вузы.

При поступлении в другие вузы абитуриенты с рекомендациями имеют право участвовать в отдельном конкурсе.

Рекомендации выдаются с учетом баллов по следующим параметрам:

- показатели в боевой и духовно-просветительской подготовке - баллы начисляются военнослужащим, имеющим средние итоговые оценки выше 4,0. При этом: от 4,0 до 4,3 – 10 баллов; от 4,4 до 4,7 – 15 баллов; от 4,8 до 5,0 – 20 баллов;

- показатели в образцовой воинской дисциплине - военнослужащим, имеющим поощрения в этом направлении, начисляются дополнительно 10 баллов;

Прохождение тестовых испытаний проводятся по следующим направлениям: боевая подготовка (40 вопросов – 1,2 балла за каждый правильный ответ); духовно-просветительская подготовка (20 вопросов – 1,1 балла за каждый правильный ответ); математика (10 вопросов – 1,0 балл за каждый правильный ответ); физика (10 вопросов – 1,0 балл за каждый правильный ответ); логические вопросы (20 вопросов – 1,0 балл за каждый правильный ответ).

Военнослужащие, награжденные государственными наградами при прохождении службы, имеют право на получение рекомендации независимо от показателей тестовых испытаний. А совершившие грубые дисциплинарные нарушения, независимо от накопленных баллов - не могут получить рекомендацию.

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В мае 2018 года было опубликовано постановление президента "О дополнительных мерах по социальной поддержке военнослужащих Вооруженных Сил Республики Узбекистан и членов их семей". В соответствии с документом, с 2018/2019 учебного года в вузах введена 5-процентная квота от общего числа мест на обучение по государственному гранту для детей служащих офицеров, а также проходящих службу по контракту сержантов и солдат министерств и ведомств, входящих в Вооруженные Силы.