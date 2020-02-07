Верховный муфтий Казахстана ушел в отставку

В пятницу на ІХ курултае Духовного управления мусульман республики был избран новый Верховный муфтий. Им стал Наурызбай кажы Таганулы.

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Верховный муфтий Казахстана Серикбай кажы Ораз ушел в отставку по состоянию здоровья, пишет Sputnik Казахстан. На IX курултае Духовного управления мусульман республики, который прошел в пятницу, на его должность был избран Наурызбай кажы Таганулы. Кандидатура была предложена самим Серикбаем кажы.

"Наурызбай кажы Таганулы реализовал множество проектов, будучи моим первым заместителем. У него большой опыт в сфере духовенства. Я уверен, что он внесет значительный вклад в деятельность Духовного управления мусульман Казахстана", — высказался Серикбай кажы Ораз.

Официальный сайт Духовного управления мусульман Казахстана Новым Верховным муфтием Казахстана стал Наурызбай кажы

За Наурызбая кажы единогласно проголосовали все 300 присутствовавших на курултае делегатов.

"Я сделаю все, чтобы оправдать доверие казахстанцев", — заявил новый Верховный муфтий.

Он напомнил, что 12 января исполнилось 30 лет со дня основания ДУМК.

"Мы запланировали присвоить 30 мечетям имена личностей, которые прославились добрыми деяниями. К примеру, аль-Фараби и Абая. Собираемся решить проблемы с питьевой водой, дорогами, мостами в 30 населенных пунктах, помочь нуждающимся семьям, предоставить 30 студентам гранты, отремонтировать 30 мечетей", — сказал Наурызбай кажы.

C октября 2018 года Наурызбай кажы Таганулы был первым заместителем председателя ДУМК, наиб муфтием, представителем ДУМК по городу Нур-Султану, главным имамом республиканской мечети "Хазрет Султан". Среди его наград — орден почета "Курмет".