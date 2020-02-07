Верховный муфтий Казахстана ушел в отставку

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Верховный муфтий Казахстана Серикбай кажы Ораз ушел в отставку по состоянию здоровья, пишет Sputnik Казахстан. На IX курултае Духовного управления мусульман республики, который прошел в пятницу, на его должность был избран Наурызбай кажы Таганулы. Кандидатура была предложена самим Серикбаем кажы.
"Наурызбай кажы Таганулы реализовал множество проектов, будучи моим первым заместителем. У него большой опыт в сфере духовенства. Я уверен, что он внесет значительный вклад в деятельность Духовного управления мусульман Казахстана", — высказался Серикбай кажы Ораз.
За Наурызбая кажы единогласно проголосовали все 300 присутствовавших на курултае делегатов.
"Я сделаю все, чтобы оправдать доверие казахстанцев", — заявил новый Верховный муфтий.
Он напомнил, что 12 января исполнилось 30 лет со дня основания ДУМК.
"Мы запланировали присвоить 30 мечетям имена личностей, которые прославились добрыми деяниями. К примеру, аль-Фараби и Абая. Собираемся решить проблемы с питьевой водой, дорогами, мостами в 30 населенных пунктах, помочь нуждающимся семьям, предоставить 30 студентам гранты, отремонтировать 30 мечетей", — сказал Наурызбай кажы.
C октября 2018 года Наурызбай кажы Таганулы был первым заместителем председателя ДУМК, наиб муфтием, представителем ДУМК по городу Нур-Султану, главным имамом республиканской мечети "Хазрет Султан". Среди его наград — орден почета "Курмет".