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Продажа лекарств в аптеке

Врачам и провизорам запретят работать без регистрации в электронной базе

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200207/13413950/Vracham-i-provizoram-zapretyat-rabotat-bez-registratsii-v-elektronnoy-baze.html

Регистрация будет обязательна и ее включат в число лицензионных требований в рамках медицинской и фармацевтической деятельности. Запрет на работу врачей и провизоров без регистрации введут с 1 января 2021 года.

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Проект постановления правительства о мерах по внедрению системы регистрации врачей и провизоров Узбекистана с формированием и ведением единой электронной базы данных разработан Национальной палатой инновационного здравоохранения и размещен для обсуждения на портале СОВАЗ.

Продажа лекарств в аптеке
© Sputnik / Саид Царнаев
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На базе платформы инновационного здравоохранения Uzhealth планируется создать Единую электронную базу данных врачей и провизоров "Uzhealth CRM".

При этом регистрировать врачей и провизоров, формировать и вести единую электронную базу данных, приостанавливать и прекращать действие регистрации будет Национальная палата инновационного здравоохранения.

Зарегистрироваться в системе можно будет через территориальное подразделение палаты, отдел кадров учреждения–работодателя либо персональный кабинет (после создания персональной учетной записи). Регистрация будет действовать в течение 1 календарного года, после чего процесс нужно будет проходить повторно.

За регистрацию и перерегистрацию намерены взимать сбор – 50% базовой расчетной величины.

Регистрация будет обязательна и ее включат в число лицензионных требований в рамках медицинской и фармацевтической деятельности. Запрет на работу врачей и провизоров без регистрации введут с 1 января 2021 года.

Теги:
Узбекистан, Постановление, проект, Регистрация, доктор, аптека



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