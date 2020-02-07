Состоялся тестовый запуск поезда на продленной ветке Юнусабадской линии метро

Запуск поезда подтверждает готовность верхнего строения пути новой продленной линии на этом участке. На станции "Туркистан" ведутся заключительные строительно-монтажные и отделочные работы.

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. В Ташкентском метрополитене состоялся запуск тестового поезда от существующей станции "Шахристан" до новой станции "Туркистан", сообщает пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари".

Запуск поезда подтверждает готовность верхнего строения пути новой продленной линии на этом участке.

На станции "Туркистан" ведутся заключительные строительно-монтажные и отделочные работы. Следующим этапом станет прокладка и обкатка линии до станции "Юнусабад" и получение заключения о соответствии объектов требованиям технических регламентов и проектной документации. Далее последует ввод в эксплуатацию продлённой линии и двух новых станций.

В столичном метро заработали камеры с функцией распознавания лиц >>

Строительные объекты будут сданы в эксплуатацию согласно графику реализации проекта, в соответствии со строительными нормами и техническими требованиями.