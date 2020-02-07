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Состоялся тестовый запуск поезда на продленной ветке Юнусабадской линии метро

Состоялся тестовый запуск поезда на продленной ветке Юнусабадской линии метро

Пресс-служба "Узбекистон темир йуллари"
Общество
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Запуск поезда подтверждает готовность верхнего строения пути новой продленной линии на этом участке. На станции "Туркистан" ведутся заключительные строительно-монтажные и отделочные работы.

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. В Ташкентском метрополитене состоялся запуск тестового поезда от существующей станции "Шахристан" до новой станции "Туркистан", сообщает пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари".

Шесть станций новой линии ташкентского метро построены - фото
Узбекистон темир йуллари
Шесть станций новой линии ташкентского метро построены - фото

Запуск поезда подтверждает готовность верхнего строения пути новой продленной линии на этом участке.

На станции "Туркистан" ведутся заключительные строительно-монтажные и отделочные работы. Следующим этапом станет прокладка и обкатка линии до станции "Юнусабад" и получение заключения о соответствии объектов требованиям технических регламентов и проектной документации. Далее последует ввод в эксплуатацию продлённой линии и двух новых станций.

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Строительные объекты будут сданы в эксплуатацию согласно графику реализации проекта, в соответствии со строительными нормами и техническими требованиями.

Теги:
тест, Поезд, запуск, Узбекистон темир йуллари, метро



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