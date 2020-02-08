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Сбор хлопка

Систематическое использование принудительного труда прекращено - МОТ

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200208/13415447/Sistematicheskoe-ispolzovanie-detskogo-truda-prekrascheno---MOT.html

Озвучили итоги мониторинга по недопущению принудительного труда в хлопководстве. Отдельно отметили, что систематическое использование детского и принудительного труда в хлопковой промышленности Узбекистана прекращено.

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Состоялся международный "круглый стол" в рамках которого международные эксперты и отечественные специалисты обсудили реформирование сферы труда. Речь, в частности, шла о противодействии торговле людьми и принудительному труду в Узбекистане.

За последнее время принято 15 нормативно-правовых актов, обеспечивающих право на достойный труд гражданам страны. Создана профильная Национальная комиссия во главе с председателем Сената Олий Мажлиса.

Участники дискуссии обсудили вопросы реализации в Узбекистане реформ, направленных на обеспечение достойной занятости населения, развития малого бизнеса и предпринимательства, совершенствования аграрного сектора, перехода к рыночным механизмам в сельском хозяйстве.

Сборщики хлопка на поле
© Sputnik / Алексей Куденко
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Озвучили итоги мониторинга по недопущению принудительного труда в хлопководстве. Отдельно отметили, что систематическое использование детского и принудительного труда в хлопковой промышленности Узбекистана прекращено.

Заместитель Генерального директора МОТ Х.Коллер отметил, что "сотрудничество МОТ и Узбекистана выходит за рамки искоренения принудительного труда, данный вопрос для Узбекистана уже остался в прошлом".

По мнению постоянного координатора проектов ООН в Узбекистане Х.Фрейзер, осуществляемые страной реформы в социально-экономической сфере, в области обеспечения занятости населения, особенно молодежи и женщин, искоренения бедности, а также создаваемые условия для активного участия гражданского общества во всех сферах жизнедеятельности полностью отвечают Целям устойчивого развития ООН.

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В настоящее время Национальной комиссией совместно с международными организациями разрабатываются меры по реализации итоговых рекомендаций круглого стола.

Теги:
Узбекистан, Трудовой кодекс, Охрана труда, принудительный труд, хлопок



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