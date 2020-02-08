На руководящие посты в системе ГУВД назначены 16 женщин

Ранее эти посты занимали мужчины. При назначении новых руководителей в первую очередь принимались во внимание "профессиональные качества, опыт и знания".

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. О кадровых перестановках в структуре ГУВД сообщила пресс-служба ведомства. Начальником Следственного отделения отдела внутренних дел № 3 УКД ОВД Сергелийского района назначена подполковник Ярочкина Светлана Фатиховна.

Руководить Следственным отделением отдела внутренних дел № 4 УКД ОВД Яшнабадского района будет теперь подполковник Абдурахманова Дилором Сабирджановна.

Во главе отделения профилактики правонарушений отдела внутренних дел № 2 УКД ОВД Учтепинского района - теперь подполковник Атабекова Мукаррам Икрамовна.

Заместителем начальника отдела внутренних дел № 1 УКД ОВД Яшнабадского района назначена подполковник Джумадуллаева Улжан Аскаровна.

Руководителем Следственного отделения отдела внутренних дел № 1 УКД ОВД Алмазарского района стала подполковник Жураева Кундуз Хуррамовна.

Управлять работой отделения профилактики правонарушений отдела внутренних дел № 3 УКД ОВД Мирабадского района будет подполковник Закирова Нодира Гаффаровна.

Главой отделения профилактики правонарушений отдела внутренних дел № 8 УКД ОВД Шайхантахурского района стала подполковник Мухитдинова Ирода Махмудхановна.

Начальником Следственного отделения отдела внутренних дел № 1 УКД ОВД Бектемирского района назначена подполковник Ниязханова Раъно Базартаевна.

Руководство Следственным отделением отдела внутренних дел № 8 УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района доверили подполковнику Садыковой (Джурабаевой) Лоле Махмуджановне.

Отделение профилактики правонарушений отдела внутренних дел № 3 УКД ОВД Чиланзарского района возглавила подполковник Собирова Шоира Салохиддиновна.

Управлять работой Следственного отделения отдела внутренних дел № 6 УКД ОВД Шайхантахурского района будет теперь подполковник Ташходжаева Дилфуза Тулкиновна.

Начальником Следственного отделения отдела внутренних дел № 3 УКД ОВД Яккасарайского района назначена подполковник Туляганова Фатима Нигмановна.

Заместитель начальника отдела внутренних дел № 1 УКД ОВД Яккасарайского района стала подполковник Умарова Гулнора Женгисбаевна.

Руководить Следственным отделением отдела внутренних дел № 1 УКД ОВД Мирабадского района будет майор Хикматова Камола Юлдашевна.

Заместителем главы отдела внутренних дел № 3 УКД ОВД Бектемирского района назначена майор Шокирова Дилрабо Хуббимовна.

Отдел профилактики правонарушений УКД ОВД Алмазарского района возглавила лейтенант Алиахунова Гавхар Бердиеровна.

Ранее на руководящие должности были назначены: заместителем руководителя Организационного управления ГУВД г. Ташкента - главой отдела юридического обеспечения подполковник Муинова Нилюфар Абдукаримовна.

Заместителем руководителя Управления профилактики правонарушений ГУВД г. Ташкента – главой отдела по вопросам женщин стала майор Хужаназарова Максуда Махаммадиевна.