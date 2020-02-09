Россия и Узбекистан запустили новый международный ж/д маршрут

В АО "Узбекистон темир йуллари" предупредили, что в ближайшие несколько дней будут решены технические моменты касательно электронных билетов. До тех пор компания просит обязательно иметь на руках распечатанную версию билета.

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Россия и Узбекистан запустили новый поезд по маршруту "Андижан — Уфа — Андижан", сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".

Первый поезд отправился накануне в 20.15 по местному времени из Андижана.

Новый маршрут предусматривает несколько остановок: в Маргилане, Коканде и Папе.

Билеты можно будет в местных кассах или по интернету.

Ранее АО "Узбекистон темир йуллари" начала реализацию очередного проекта по привлечению иностранных путешественников и развитию внутреннего туризма в живописные горные края Бостанлыкского района Ташкентской области. Скоростные поезда планируется запустить со столичного железнодорожного вокзала "Ташкент-Центральный".

В настоящее время ведутся переговоры с ведущими заводами по производству пассажирских вагонов КНР, России, Швейцарии и Южной Кореи. Цель переговоров – покупка новых современных и комфортабельных электро- и дизельных поездов для пассажироперевозок.