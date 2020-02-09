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Вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Равшан Ирматов

Равшан Ирматов назначен первым замминистра физической культуры и спорта

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200209/13420182/Ravshan-Irmatov-naznachen-pervym-zamministra-fizicheskoy-kultury-i-sporta.html

Легендарный узбекский арбитр ФИФА Равшан Ирматов в октябре официально завершил судейскую карьеру. За вклад в развитие футбола был удостоен памятной награды.

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. В Министерстве физической культуры и спорта состоялось внеочередное совещание, на котором были сделаны новые кадровые назначения.

Министерство физической культуры и спорта Узбекистана
Внеочередное заседание в Министерстве физической культуры и спорта Узбекистана

В заседании приняли участие советник президента Абдужабар Абдувахитов, заместитель премьер-министра — председатель Госкомтуризма Азиз Абдухакимов, руководители министерства и Национального олимпийского комитета.

На должность первого заместителя министра физической культуры и спорта назначен Равшан Ирматов, в прошлом – известный рефери, а в настоящее время - вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана. Сообщается, что Ирматов сохранит эту должность.

Равшан Ирматов
Министерство физической культуры и спорта Узбекистана
Равшан Ирматов

Кроме того, тем же указом президента заместителем министра физической культуры и спорта назначен Эльбек Шукуров, сообщили в министерстве.

Эльбек Шукуров
Министерство физической культуры и спорта Узбекистана
Эльбек Шукуров

Как отметили в министерстве, данные кадровые изменения позволят популяризировать массовый спорт среди населения и вывести развитие физкультуры и спорта в Узбекистане на новый уровень.

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Теги:
назначение, министерство, Равшан Ирматов



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