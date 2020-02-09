Равшан Ирматов назначен первым замминистра физической культуры и спорта

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. В Министерстве физической культуры и спорта состоялось внеочередное совещание, на котором были сделаны новые кадровые назначения.
В заседании приняли участие советник президента Абдужабар Абдувахитов, заместитель премьер-министра — председатель Госкомтуризма Азиз Абдухакимов, руководители министерства и Национального олимпийского комитета.
На должность первого заместителя министра физической культуры и спорта назначен Равшан Ирматов, в прошлом – известный рефери, а в настоящее время - вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана. Сообщается, что Ирматов сохранит эту должность.
Кроме того, тем же указом президента заместителем министра физической культуры и спорта назначен Эльбек Шукуров, сообщили в министерстве.
Как отметили в министерстве, данные кадровые изменения позволят популяризировать массовый спорт среди населения и вывести развитие физкультуры и спорта в Узбекистане на новый уровень.