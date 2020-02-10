Белорусская Belavia полетит в Ташкент

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Белорусская авиакомпания Belavia планирует в 2020 году запустить регулярный рейс в Ташкент, сообщил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникации Беларуси Артем Сикорский в интервью программе "Неделя" на СТВ.
Авиакомпания Belavia была создана в 1996 году. Является лидером пассажирских перевозок в Беларуси.
В настоящее время флот авиаперевозчика насчитывает 30 воздушных судов (семь Boeing-737-800, шесть Boeing-737-500, пять Boeing-737-300, четыре Embraer-175, шесть Embraer-195, два CRJ-200).