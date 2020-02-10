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Белорусская Belavia полетит в Ташкент

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200210/13435987/Belorusskaya-Belavia-poletit-v-Tashkent.html

Директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникации Беларуси анонсировал запуск регулярного рейса в столицу Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Белорусская авиакомпания Belavia планирует в 2020 году запустить регулярный рейс в Ташкент, сообщил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникации Беларуси Артем Сикорский в интервью программе "Неделя" на СТВ.

Боинг 767-300 авиакомпании Uzbekistan Airways
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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"В прошлом году маршрутная сеть авиакомпании Belavia расширилась на 55 маршрутов. В этом году также добавятся три маршрута: регулярный рейс в Вену, регулярный рейс в Ташкент и регулярный рейс в город Реус (это 80 километров от Барселоны)", — сказал Сикорский.

Авиакомпания Belavia была создана в 1996 году. Является лидером пассажирских перевозок в Беларуси.

В настоящее время флот авиаперевозчика насчитывает 30 воздушных судов (семь Boeing-737-800, шесть Boeing-737-500, пять Boeing-737-300, четыре Embraer-175, шесть Embraer-195, два CRJ-200).

Теги:
Belavia, Авиакомпания Uzbekistan Airways, Авиасообщение, авиакомпания, авиаперелет, Беларусь, Узбекистан



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