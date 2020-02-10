За первое нарушение таможенного законодательства не будут наказывать

О том, что граждан, впервые совершивших такое нарушение, следует освобождать от уголовной ответственности, ранее говорил президент.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Государственный таможенный комитет подготовил поправки в Уголовный кодекс, которые ранее поручил разработать глава республики Шавкат Мирзиёев.

В своем послании парламенту президент отмечал, что лица, впервые нарушившие таможенное законодательства, должны быть освобождены от уголовной ответственности. Разумеется, при условии внесения установленных платежей.

Новые поправки это законодательно закрепляют. Теперь условия такие — необходимо в течение 30 дней добровольно оплатить таможенные платежи и возместить ущерб. Однако новые правила не касаются случаев провоза через границу запрещенных или ограниченных товаров.

Что нужно менять в Таможенном кодексе Узбекистана — мнение эксперта >>

Сейчас статья 182 УК Узбекистана предусматривает за нарушение таможенного законодательства штраф (до 300 базовых расчетных величин) или обязательные общественные работы (до 480 часов), или исправительные работы (до двух лет), или ограничение свободы (от двух до пяти лет), или же в худшем случае — лишение свободы (до пяти лет).