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За первое нарушение таможенного законодательства не будут наказывать

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200210/13436253/Za-pervoe-narushenie-tamozhennogo-zakonodatelstva-ne-budut-nakazyvat.html

О том, что граждан, впервые совершивших такое нарушение, следует освобождать от уголовной ответственности, ранее говорил президент.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Государственный таможенный комитет подготовил поправки в Уголовный кодекс, которые ранее поручил разработать глава республики Шавкат Мирзиёев.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 5 февраля провел совещание, посвященное приоритетным задачам по реформированию системы внешнеэкономической деятельности
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Мирзиёев поручил разработать новый Таможенный кодекс

В своем послании парламенту президент отмечал, что лица, впервые нарушившие таможенное законодательства, должны быть освобождены от уголовной ответственности. Разумеется, при условии внесения установленных платежей.

Новые поправки это законодательно закрепляют. Теперь условия такие — необходимо в течение 30 дней добровольно оплатить таможенные платежи и возместить ущерб. Однако новые правила не касаются случаев провоза через границу запрещенных или ограниченных товаров.

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Сейчас статья 182 УК Узбекистана предусматривает за нарушение таможенного законодательства штраф (до 300 базовых расчетных величин) или обязательные общественные работы (до 480 часов), или исправительные работы (до двух лет), или ограничение свободы (от двух до пяти лет), или же в худшем случае — лишение свободы (до пяти лет).

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Теги:
нарушения, Таможня



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