У генерального прокурора появилось сразу два новых зама

Оба назначенца до этих должностей работали заведующими Народных приемных президента в двух областях республики.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Указом президента, который был подписан накануне, назначены первый заместитель и заместитель генпрокурора – военный прокурор Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

Холмахматов Абдухалим назначен первым заместителем Генерального прокурора Республики Узбекистан. Ранее он занимал должность заведующего Народной приемной президента в Кашкадарьинской области.

Должность заместителя генерального прокурора – военного прокурора Республики Узбекистан занял Узаков Шухрат. До этого он заведовал деятельностью Народной приемной президента в Самаркандской области.