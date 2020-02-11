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У генерального прокурора появилось сразу два новых зама

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Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (344)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200211/13438879/-U-generalnogo-prokurora-strany-poyavilos-srazu-dva-novykh-zama.html

Оба назначенца до этих должностей работали заведующими Народных приемных президента в двух областях республики.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Указом президента, который был подписан накануне, назначены первый заместитель и заместитель генпрокурора – военный прокурор Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

Светлана Артикова
"Народное слово"
Светлана Артикова назначена заместителем Генерального прокурора Узбекистана

Холмахматов Абдухалим назначен первым заместителем Генерального прокурора Республики Узбекистан. Ранее он занимал должность заведующего Народной приемной президента в Кашкадарьинской области.

Должность заместителя генерального прокурора – военного прокурора Республики Узбекистан занял Узаков Шухрат. До этого он заведовал деятельностью Народной приемной президента в Самаркандской области.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (344)
Теги:
Указ, Узбекистан, прокурор, назначение, Генпрокуратура Узбекистана



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