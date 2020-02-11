Как не заболеть в путешествии - ответ Минздрава

В Министерстве здравоохранения страны рассказали о том, как вести себя в поездках, чтобы свести к минимуму вероятность заболевания.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Пресс-служба Минздрава опубликовала памятку для тех, кто путешествует или совершает паломничество Хадж и Умра:

- часто протирайте руки с помощью влажных салфеток на спиртовой основе, используйте спиртовые дезинфицирующие средства или мойте руки с мылом;

- избегайте тесного контакта с людьми, у которых имеются признаки простуды или гриппа;

- не трогайте лицо руками;

- при кашле, сморкании закрывайте рот и нос бумажной салфеткой. Немедленно после этого выбросите салфетку в урну и вымойте руки;

- если вы чувствуете, что заболели, проинформируйте членов группы, с которыми путешествуете, и обратитесь к врачу при первой же возможности;

- ешьте только тщательно приготовленную (проваренную или хорошо прожаренную) пищу;

- не плюйте в общественных местах;

- избегайте тесного контакта, в том числе в поездках, с больными домашними животными;

- отмените поездку, если у вас есть признаки простуды или гриппа (острого респираторного заболевания).