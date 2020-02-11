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Как не заболеть в путешествии - ответ Минздрава

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200211/13439146/Kak-ne-zabolet-v-puteshestvii---otvet-Minzdrava.html

В Министерстве здравоохранения страны рассказали о том, как вести себя в поездках, чтобы свести к минимуму вероятность заболевания.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Пресс-служба Минздрава опубликовала памятку для тех, кто путешествует или совершает паломничество Хадж и Умра:

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
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-  часто протирайте руки с помощью влажных салфеток на спиртовой основе, используйте спиртовые дезинфицирующие средства или мойте руки с мылом;

-  избегайте тесного контакта с людьми, у которых имеются признаки простуды или гриппа;

-  не трогайте лицо руками;

-  при кашле, сморкании закрывайте рот и нос бумажной салфеткой. Немедленно после этого выбросите салфетку в урну и вымойте руки;

-   если вы чувствуете, что заболели, проинформируйте членов группы, с которыми путешествуете, и обратитесь к врачу при первой же возможности;

© AFP 2018 / Kazuhiro Nogi
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-   ешьте только тщательно приготовленную (проваренную или хорошо прожаренную) пищу;

-   не плюйте в общественных местах;

-   избегайте тесного контакта, в том числе в поездках, с больными домашними животными;

- отмените поездку, если у вас есть признаки простуды или гриппа (острого респираторного заболевания).

Теги:
Узбекистан, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, коронавирус



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