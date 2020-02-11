В Узбекистане впервые за 5 лет была замечена новая популяция сайгаков

Сайгак отнесен к видам, находящимся в критическом состоянии, а сайгаки устюртской популяции — на грани выживания.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Впервые за пять лет на территории Узбекистана появились сайгаки устюртской популяции.

Более 35 особей попали в фотоловушки заказника "Сайгачий", расположенного на территории Муйнакского и Кунградского районов Каракалпакстана. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомэкологии Узбекистана.

Госкомитет по экологии Узбекистана Сайгаки в фотоловушках заказника "Сайгачий"

Как отметили в ведомстве, за последние пять лет эта популяция сайгаков на территории республики не встречалась. Сайгак отнесен к видам, находящимся в критическом состоянии, а сайгаки устюртской популяции — на грани выживания, поэтому для их сохранения требуются серьезные усилия.

Госкомитет по экологии Узбекистана Сайгаки в фотоловушках заказника "Сайгачий"

Устюртская популяция сайгаков обитает на плато Устюрт в границах двух стран — Узбекистана и Казахстана. В прошлом часть популяции мигрировала к югу через Узбекистан в Туркменистан. В течение года сайгаки перемещаются между несколькими пастбищами: с наступлением зимы мигрируют в Узбекистан, а в конце весны возвращаются в Казахстан.

Госкомитет по экологии Узбекистана Сайгаки в фотоловушках заказника "Сайгачий"

В Узбекистане существуют также небольшие резидентные группировки, состоящие из животных, которые обитают в береговой зоне Аральского моря. Основную угрозу для сайгаков представляют браконьеры, которые охотятся за их рогами и мясом.

Заказник "Сайгачий" был создан на границе с Казахстаном в 2016 году для территориальной охраны трансграничной популяции. Это было закреплено в соглашении между двумя странами по защите, воспроизводству и устойчивому развитию поголовья сайгаков.