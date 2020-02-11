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Напишите мне: ветеран трудового фронта пережила войну и теперь ждет писем

© Foto : Pexels
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200211/13441353/Napishite-mne-veteran-trudovogo-fronta-perezhila-voynu-i-teper-zhdet-pisem.html

Сегодня Анна Георгиевна осталась совсем одна и просит вас прислать ей письма к празднику. Добрые послания обрадуют бабушку.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Первая история в проекте #ПочтаПобеды — не с линии фронта. Это история многих наших бабушек и прабабушек, которые пережили войну в тылу, но без которых не было бы победы.

В 1941-м Анна Георгиевна Терёхина узнала, что ждет ребенка. В том же году ее муж пропал без вести на фронте. Ей был 21 год.

Всю войну Анна Георгиевна проработала в тылу с сыном на руках — учительницей в школе, а после уроков — на распиле бревен для госпиталя.

Замуж она больше не выходила. Сегодня Анна Георгиевна осталась совсем одна и просит вас прислать ей письма к празднику.

Пишите: 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1, Терёхиной Анне Георгиевне. Мы обязательно передадим все ваши письма. Любые вопросы, а также видеообращения для ветеранов присылайте по адресу pochtapobedy@rttv.ru

Теги:
победа, ветеран труда, ветеран, почта, письмо



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