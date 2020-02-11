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Более 100 тысяч узбекистанцев отправятся в малый хадж до 22 июня

© AFP 2018 / Abdel Ghani Bashir
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200211/13442268/Bolee-100-tysyach-uzbekistantsev-otpravyatsya-v-malyy-khadzh-.html

До 22 июня более 100 000 граждан отправят для осуществления паломничества, заявил первый заместитель председателя Комитета по делам религий Музаффар Комилов.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik, Дильшода Рахматова. В настоящее время более 200 000 граждан, желают совершить умру (малый хадж).

До 22 июня более 100 000 граждан отправят для осуществления паломничества, заявил первый заместитель председателя Комитета по делам религий Музаффар Комилов.

Он напомнил, что в прошлом были некоторые ограничения: до 2017-го около 6 000 человек совершили малый хадж, к 2017 году эта цифра была увеличена до 10 000, а затем инициативой президента была отменена эта квота.

С 10 марта планируют запустить дополнительно три рейса по маршруту "Ташкент-Медина-Ташкент". 

"Чтобы выполнить пожелания наших граждан, желающих совершить умру, с 10 марта будет запущено дополнительно 3 рейса по направлению "Ташкент-Медина-Ташкент". С 1 февраля ежедневно один рейс будет осуществляться в Медину, еще один в Джидду. По желанию паломников третий рейс отправится в Медину", - пояснил Комилов.

По итогам работы, которая была проделана Комитетом по делам религий и Управлением мусульман Узбекистана, в регионах страны произошло значительное снижение очередей для осуществления малого хаджа. В настоящее время их практически нет в большинстве регионов, в частности, Бухарской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Сырдарьинской, Хорезмской, Джизакской, Навоийской областях и Республике Каракалпакстан.

Теги:
Медина, Управление мусульман Узбекистан, малый хадж, паломничество



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