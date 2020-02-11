В Бухаре открыли новое месторождение газа

Залежи природного газа обнаружили в скважине №2 месторождения "Шоркум", которое расположено на территории Жондорского района.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В Жондорском районе Бухарской области нашли новые залежи природного газа на глубине 2105-2054 метра. Об этом сообщили в пресс-службе "Узбекнефтегаза".

Буровые работы проводились на скважине №2 месторождения "Шоркум".

Поиск новых залежей проводился в рамках "Программы развития и воспроизводства углеводородно-сырьевой базы по АО "Узбекнефтегаз" на 2020 год" с целью обеспечения ресурсной базы добывающих предприятий.

Месторождение "Шоркум" расположено на территории Жондорского района Бухарской области Республики Узбекистан, вблизи месторождений "Андакли", "Парсанкуль" и "Западный Ходжи".

В результате испытания скважины №2 был получен суточный приток природного газа в объеме до 200 тысяч кубометров.

В будущем планируется пробурить скважину на глубину 2 850 метров. Ученые рассчитывают обнаружить там новые образцы различных пород.