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В Бухаре выявлены новые запасы газа на глубине 2000 метров

В Бухаре открыли новое месторождение газа

Пресс-служба "Узбекнефтегаз"
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200211/13442997/V-Bukhare-otkryli-novoe-mestorozhdenie-gaza.html

Залежи природного газа обнаружили в скважине №2 месторождения "Шоркум", которое расположено на территории Жондорского района.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В Жондорском районе Бухарской области нашли новые залежи природного газа на глубине 2105-2054 метра. Об этом сообщили в пресс-службе "Узбекнефтегаза".

Буровые работы проводились на скважине №2 месторождения "Шоркум".

Месторождение Шоркум
Пресс-служба "Узбекнефтегаз"
Месторождение "Шоркум"

Поиск новых залежей проводился в рамках "Программы развития и воспроизводства углеводородно-сырьевой базы по АО "Узбекнефтегаз" на 2020 год" с целью обеспечения ресурсной базы добывающих предприятий.

Месторождение "Шоркум" расположено на территории Жондорского района Бухарской области Республики Узбекистан, вблизи месторождений "Андакли", "Парсанкуль" и "Западный Ходжи".

Месторождение Шоркум
Пресс-служба "Узбекнефтегаз"
Месторождение "Шоркум"

В результате испытания скважины №2 был получен суточный приток природного газа в объеме до 200 тысяч кубометров.

В будущем планируется пробурить скважину на глубину 2 850 метров. Ученые рассчитывают обнаружить там новые образцы различных пород.

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Теги:
Узбекистан, добыча газа, газ, Бухара



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