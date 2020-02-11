Госпрограмма-2020: какие изменения ожидают Узбекистан в этом году?

Проект Госпрограммы "Год развития науки, просвещения и цифровой экономики" представлен на общественное обсуждение до 20 февраля.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. На общественное обсуждение вынесен проект Госпрограммы–2020, разработанной в рамках реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах.

Обсуждение продлится до 20 февраля.

В системе государственного и общественного строительства планируется:

с 1 мая внедрить в деятельность Законодательной палаты и Сената систему "Электронный парламент". Это позволит гражданам направлять свои обращения членам парламента и депутатам через интернет, использовать электронный портал и мобильное приложение для прямого диалога с избирателями;

с 1 июля внедрить порядок регулярного заслушивания на заседаниях Законодательной палаты информации членов правительства и руководителей отраслей о проводимой работе по выполнению Целей устойчивого развития ООН, развитию науки, просвещения и "цифровой экономики";

с 1 августа предоставить физическим и юрлицам, бизнес-омбудсману, Национальному центру по правам человека, Ташкентскому городскому и областным Кенгашам народных депутатов право вносить вопросы на рассмотрение Конституционного суда;

В сфере обеспечения верховенства закона и дальнейшего реформирования судебно-правовой системы:

до 1 мая создать самостоятельный орган по противодействию коррупции, подотчетный Олий Мажлису и президенту;

с 1 апреля ввести порядок, согласно которому постоянно проживающим лицам, прибывшим в страну до 1995 года, будет автоматически выдано узбекское гражданство;

с 1 октября отменить порядок лицензирования адвокатской деятельности Министерством юстиции, внедрив механизмы присвоения претендентам статуса адвоката Палатой адвокатов;

с 1 декабря передать полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях судам по уголовным делам;

В сфере развития экономики и активного привлечения инвестиций:

отменить практику установления государством плана производства, цены и плана обязательной продажи хлопка, а план обязательной продажи государству зерна снизить на 35%;

сократить количество лицензий и иных документов разрешительного характера минимум в два раза;

с 1 июня внедрить механизмы выплаты государством местным экспортерам субсидий на покрытие части расходов по экспорту грузов автомобильным и воздушным транспортом, а также компенсации части расходов предпринимателей на создание инфраструктуры;

создать не менее 800 тысяч портов широкополосного интернета и проложить 12 тысяч километров линий оптико-волоконной связи;

В сфере социального развития:

к концу года обеспечить охват дошкольным образованием не менее 69% с внедрением системы подготовки к школе детей в возрасте шести лет;

с 2020/2021 учебного года поэтапно увеличить в два раза параметры госзаказа по приему в вузы на основе государственного гранта;

сократить до трех лет срок обучения по шести направлениям высшего педагогического образования;

с 2020/2021 учебного года оптимизировать нагрузку преподавателей общеобразовательных школ, в два раза сократить количество предметов в вузах, не связанных с основной специализацией;

завершить подготовку к внедрению системы обязательного медицинского страхования (запуск в порядке эксперимента в Сырдарьинской области состоится в 2021 году);

В сфере обеспечения безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, а также внешней политики:

до 1 сентября принять меры по формированию правовых основ кибербезопасности, в том числе разработать Национальную стратегию кабербезопасности на 2020-2023 годы и проект Закона "О кибербезопасности";

выдвинуть кандидатуру Узбекистана для избрания в Совет по правам человека ООН на 2021—2023 годы;

20 сентября провести в Самарканде второй Азиатский форум по правам человека;

провести "Неделю дружбы" и международный форум-фестиваль "Дружба".

До 1 сентября 2020 года планируется пересмотреть перечень сведений, отнесенных к государственной тайне с последующим их рассекречиванием. Цель — обеспечить доступ к информации, которая необходима для развития науки и просвещения, информационных технологий и предпринимательства.

До 1 августа 2020 года предусмотрено разработать проект Программы сокращения бедности, предусматривающую: