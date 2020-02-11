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Мусульманские паломники во время ежегодного хаджа в священный город Мекка

Таджикские паломники посетят Самарканд и Бухару перед поездкой в Мекку

© REUTERS / ZOHRA BENSEMRA
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200211/13445298/Tadzhikskie-palomniki-posetyat-Samarkand-i-Bukharu-pered-poezdkoy-v-Mekku-.html

Два уполномоченных агентства при Управлении мусульман Таджикистана обратились в Комитет по делам религий Узбекистана с предложением организовать поездки "Умра+".

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Таджикистан предложил организовать туры по узбекским городам Самарканд, Бухара и Ташкент для своих паломников перед их отправкой в Мекку, передает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на заместителя председателя Комитета по делам религий Музаффара Комилова.

"Мы получили письмо из Республики Таджикистан о совместной организации поездок "Умра+". Как выяснилось, это были предложения от уполномоченных агентств при при Управлении мусульман Таджикистана об организации поездок в Самарканд, Бухару и Ташкент для таджикских паломников перед их отправкой на умру”, - заявил Комилов.

По его словам, в республике положительно отнеслись к этой инициативе, и сейчас изучаются пути ее реализации.

Комилов при этом отметил, что вопрос будет решаться, исходя, в первую очередь, из интересов народа Узбекистана.

Теги:
Узбекистан, Мекка, Бухара, Самарканд, Таджикистан, паломничество



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