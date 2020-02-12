Это позволит увеличить частоту перелетов по действующим маршрутам и открыть новые направления.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. В Узбекистане создадут пять новых авиакомпаний, говорится в проекте Государственной программы на 2020 год.

"Министерству транспорта Узбекистана, Госкомтуризма и ряду других ведомств поручено до 1 апреля текущего года создать пять новых авиакомпаний. Это позволит увеличить частоту перелетов по действующим маршрутам и открыть новые направления", - говорится в сообщении.

Известно также, что общее количество рейсов, осуществляемое узбекскими авиакомпаниями, возрастет на 2 800, а в каждом международном аэропорту республики поручено открыть по десять новых международных рейсов в режиме "открытое небо".

Все это планируется завершить до начала лета 2021 года.

Также в планы входит увеличение числа стран, для граждан которых будет введен безвизовый режим с Узбекистаном.

Белорусская Belavia полетит в Ташкент >>

Напомним, на днях стало известно, что белорусская авиакомпания Belavia планирует в 2020 году запустить регулярный рейс в Ташкент.

В настоящее время флот авиаперевозчика насчитывает 30 воздушных судов (семь Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, пять Boeing 737-300, четыре Embraer-175, шесть Embraer-195, два CRJ-200).