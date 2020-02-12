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Работа мусороперерабатывающего завода

В Узбекистане построят крематории для утилизации отходов

© Sputnik / Михаил Мокрушин
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200212/13446261/V-Uzbekistane-postroyat-krematorii-dlya-utilizatsii-otkhodov.html

Крематории будут созданы в государственных центрах диагностики болезней животных и безопасности продовольствия Каракалпакстана и областей.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. В Узбекистане будут созданы стационарные крематории для утилизации биологических отходов, говорится в проекте Государственной программы 2020 года.

"Государственный комитет по ветеринарии и развитию животноводства, Министерство финансов, Совет министров Каракалпакстана и хокимияты областей должны подготовить программу мероприятий до 1 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

В проекте указано, что стационарные крематории для утилизации биоотходов будут созданы в государственных центрах диагностики болезней животных и безопасности продовольствия Каракалпакстана и областей для обеспечения биологической безопасности.

Напомним, в июне 2019 года стало известно, что в Узбекистане площадь захоронения ядовитых химических веществ составляет 65 гектаров. 

Как Узбекистан управляет ядовитыми химическими отходами >>

Начальник управления Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Тулеген Абдугазиев рассказал, что во времена СССР в Узбекистане химические вещества применялись в сельском хозяйстве для борьбы с болезнями растений и с вредителями. 

Ситуация в этих районах, в том числе состояние воды и почвы, находится под контролем Республиканского центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора и Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

Теги:
экология, переработка отходов, система отходов, утилизация отходов, отходы, Узбекистан, Узбекистан



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