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Узбекистан направил гуманитарную помощь Китаю

Друг познается в беде: Узбекистан направит гуманитарную помощь Китаю

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Общество
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (87)
24920
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200212/13446952/Uzbekistan-napravil-gumanitarnuyu-pomosch-Kitayu-iz-za-vspyshki-koronavirusa.html

В среду из Узбекистана в Китай вылетит специальный самолет МЧС, на борту которого — стерильные одноразовые перчатки, защитные комбинезоны, фильтрующие маски для лица и другие предметы, которые сейчас необходимы КНР.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Узбекистан в среду направит гуманитарную помощь Китаю, чтобы поддержать его в борьбе с эпидемией коронавируса, сообщает корреспондент Sputnik. Соответствующее распоряжение накануне подписал глава республики Шавкат Мирзиёев. 

За процесс отвечает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Самолет вылетел в 13:15 в Пекин.

"Сегодня мы отправляем в дружественную Китайскую Народную Республику гуманитарный груз. В основном это стерильные одноразовые перчатки, защитные комбинезоны, фильтрующие маски для лица. Это то, что сейчас нужно КНР", — сказал первый заместитель министра здравоохранения Узбекистана Баходир Юсупалиев.

Узбекистан направил гуманитарную помощь Китаю
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Узбекистан направил гуманитарную помощь Китаю

"Это очень трогательный момент, — отметила в свою очередь посол Китая в Узбекистане Цзян Янь. — Есть такая поговорка: "Друг познаётся в беде". Мы чувствуем сильную и бескорыстную поддержку от уважаемого президента Шавката Миромоновича Мирзиёева, узбекского правительства и народа, и очень высоко ее ценим".

По данным Sputnik, позднее в КНР будет направлена вторая партия гуманитарной помощи.

Узбекистан направил гуманитарную помощь Китаю
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Узбекистан направил гуманитарную помощь Китаю

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV.

© Sputnik / Мигель Кандела
Коронавирус получил официальное название
По последним данным, число заразившихся превысило 44 тысячи человек. Скончались более 1,1 тысячи пациентов, выписаны свыше 4,7 тысячи.

Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название — COVID-2019.

В Узбекистана на 12 февраля не зафиксировано заболевших новой формой пневмонии. В стране принимаются все необходимые меры для того, чтобы не допустить проникновения инфекции. В частности, на объектах воздушного, автомобильного и железнодорожного сообщения усилен санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль, а гражданам рекомендовано пока не выезжать за границу. 

Из Китая в Узбекистан были эвакуированы около 600 человек. Сейчас они находятся на карантине в пунктах временного размещения. За состоянием граждан круглосуточно следят специалисты.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (87)
Теги:
гуманитарная помощь, Китай, коронавирус, Узбекистан



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