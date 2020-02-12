Друг познается в беде: Узбекистан направит гуманитарную помощь Китаю

В среду из Узбекистана в Китай вылетит специальный самолет МЧС, на борту которого — стерильные одноразовые перчатки, защитные комбинезоны, фильтрующие маски для лица и другие предметы, которые сейчас необходимы КНР.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Узбекистан в среду направит гуманитарную помощь Китаю, чтобы поддержать его в борьбе с эпидемией коронавируса, сообщает корреспондент Sputnik. Соответствующее распоряжение накануне подписал глава республики Шавкат Мирзиёев.

За процесс отвечает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Самолет вылетел в 13:15 в Пекин.

"Сегодня мы отправляем в дружественную Китайскую Народную Республику гуманитарный груз. В основном это стерильные одноразовые перчатки, защитные комбинезоны, фильтрующие маски для лица. Это то, что сейчас нужно КНР", — сказал первый заместитель министра здравоохранения Узбекистана Баходир Юсупалиев.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Узбекистан направил гуманитарную помощь Китаю

"Это очень трогательный момент, — отметила в свою очередь посол Китая в Узбекистане Цзян Янь. — Есть такая поговорка: "Друг познаётся в беде". Мы чувствуем сильную и бескорыстную поддержку от уважаемого президента Шавката Миромоновича Мирзиёева, узбекского правительства и народа, и очень высоко ее ценим".

По данным Sputnik, позднее в КНР будет направлена вторая партия гуманитарной помощи.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Узбекистан направил гуманитарную помощь Китаю

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV.

По последним данным, число заразившихся превысило 44 тысячи человек. Скончались более 1,1 тысячи пациентов, выписаны свыше 4,7 тысячи.

Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название — COVID-2019.

В Узбекистана на 12 февраля не зафиксировано заболевших новой формой пневмонии. В стране принимаются все необходимые меры для того, чтобы не допустить проникновения инфекции. В частности, на объектах воздушного, автомобильного и железнодорожного сообщения усилен санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль, а гражданам рекомендовано пока не выезжать за границу.

Из Китая в Узбекистан были эвакуированы около 600 человек. Сейчас они находятся на карантине в пунктах временного размещения. За состоянием граждан круглосуточно следят специалисты.