14:47 12 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.77
  • EUR10438.70
  • USD9539.16
Поиск
Новый международный терминал аэропорта Ташкент

Ташкентский аэропорт в будущем перенесут за пределы города

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
3801
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200212/13450985/Tashkentskiy-aeroport-v-buduschem-perenesut-za-predely-goroda.html

Относительно ближайших ориентиров глава АО Uzbekistan Airports отметил, что сейчас строительство аэропорта "Ташкент-Восточный" в самом разгаре и его запуск состоится уже в следующем году.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. На встрече с журналистами председатель АО Uzbekistan Airports Равшан Исмаилов рассказал о том, что в долгосрочной перспективе рассматриваются планы о переносе Международного аэропорта "Ташкент" имени Ислама Каримова на 30-35 км в сторону Ангрена или в сторону Чиназа. Об этом сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан, присутствовавший на пресс-конференции.

Узбекистан планирует закупить вертолеты западного образца >>

Относительно ближайших ориентиров глава АО Uzbekistan Airports отметил, что сейчас строительство аэропорта "Ташкент-Восточный" в самом разгаре и его запуск состоится уже в следующем году.

"Это будет полноценный аэропорт со своим грузовым и пассажирским терминалом. Планируется его соединить с аэропортом Ташкента и использовать как хаб. Временно Международному аэропорту "Ташкент" будет помогать "Ташкент-Восточный" для увеличения количества рейсов и пассажиропотока", - отметил Равшан Исмаилов. 

Теги:
пресс-конференция, Строительство, аэропорт Ташкента, аэропорт



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Скарлетт Йохансон
"Оскар-2020" в фотографиях: селебрити и их наряды
Что с казахстанцами, бежавшими в Кыргызстан из-за беспорядков
Как кыргызстанцы встретили жителей Казахстана, спасавшихся от беспорядков
Модернизация Сырдарьинской ТЭС
Экономичность и мощь: модернизация Сырдарьинской ТЭС

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться