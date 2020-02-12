Ташкентский аэропорт в будущем перенесут за пределы города

Относительно ближайших ориентиров глава АО Uzbekistan Airports отметил, что сейчас строительство аэропорта "Ташкент-Восточный" в самом разгаре и его запуск состоится уже в следующем году.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. На встрече с журналистами председатель АО Uzbekistan Airports Равшан Исмаилов рассказал о том, что в долгосрочной перспективе рассматриваются планы о переносе Международного аэропорта "Ташкент" имени Ислама Каримова на 30-35 км в сторону Ангрена или в сторону Чиназа. Об этом сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан, присутствовавший на пресс-конференции.

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Относительно ближайших ориентиров глава АО Uzbekistan Airports отметил, что сейчас строительство аэропорта "Ташкент-Восточный" в самом разгаре и его запуск состоится уже в следующем году.

"Это будет полноценный аэропорт со своим грузовым и пассажирским терминалом. Планируется его соединить с аэропортом Ташкента и использовать как хаб. Временно Международному аэропорту "Ташкент" будет помогать "Ташкент-Восточный" для увеличения количества рейсов и пассажиропотока", - отметил Равшан Исмаилов.