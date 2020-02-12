Узбекистан планирует закупить вертолеты западного образца

"Есть планы в приобретении определенного количества новых вертолетов западного образца для развития сферы туризма, оказания бизнес-услуг - экскурсий по достопримечательностям, находящимся в горной местности", - отменил Ганиев.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. На пресс-конференции, организованной в преддверии I Международного авиационного форума Uzbekistan Airports, Aviation&Logistics Forum (UAALF-2020), озвучили дату его проведения, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

UAALF-2020 соберет в Ташкенте 19 и 20 февраля представителей ведущих авиаперевозчиков со всего мира, специалистов сферы авиатранспорта.

Министр транспорта Эляр Ганиев рассказал, что для развития региональных перевозок, как уже было заявлено, будет создана новая компания Humo Air. Для ее оснащения соответствующей техникой ведутся переговоры с рядом предприятий.

"Пока эта информация носит сугубо коммерческий характер. И я не буду комментировать достигнутые договоренности, чтобы не будоражить рынок и не привести к взвинчиванию цен", - отметил Ганиев.

Также для развития новых видов услуг по авиаперевозкам, подчеркнул министр транспорта, будет развиваться компания Uzbekistan Helicopters.

"Есть планы в приобретении определенного количества новых вертолетов западного образца для развития сферы туризма, оказания бизнес-услуг - экскурсий по достопримечательностям, находящимся в горной местности", - отменил Ганиев.