13:38 12 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.77
  • EUR10438.70
  • USD9539.16
Поиск

Узбекистан планирует закупить вертолеты западного образца

© Sputnik / Ramil Sitdikov
Туризм
Получить короткую ссылку
13610
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200212/13448677/Uzbekistan-planiruet-zakupit-vertolety-zapadnogo-obraztsa.html

"Есть планы в приобретении определенного количества новых вертолетов западного образца для развития сферы туризма, оказания бизнес-услуг - экскурсий по достопримечательностям, находящимся в горной местности", - отменил Ганиев.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. На пресс-конференции, организованной в преддверии I Международного авиационного форума Uzbekistan Airports, Aviation&Logistics Forum (UAALF-2020), озвучили дату его проведения, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

UAALF-2020 соберет в Ташкенте 19 и 20 февраля представителей ведущих авиаперевозчиков со всего мира, специалистов сферы авиатранспорта.

Министр транспорта Эляр Ганиев рассказал, что для развития региональных перевозок, как уже было заявлено, будет создана новая компания Humo Air. Для ее оснащения соответствующей техникой ведутся переговоры с рядом предприятий.

"Пока эта информация носит сугубо коммерческий характер. И я не буду комментировать достигнутые договоренности, чтобы не будоражить рынок и не привести к взвинчиванию цен", - отметил Ганиев.

Также для развития новых видов услуг по авиаперевозкам, подчеркнул министр транспорта, будет развиваться компания Uzbekistan Helicopters.

"Есть планы в приобретении определенного количества новых вертолетов западного образца для развития сферы туризма, оказания бизнес-услуг - экскурсий по достопримечательностям, находящимся в горной местности", - отменил Ганиев.

Теги:
Форум, Узбекистан, Эляр Ганиев, авиация, Вертолет



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Скарлетт Йохансон
"Оскар-2020" в фотографиях: селебрити и их наряды
Что с казахстанцами, бежавшими в Кыргызстан из-за беспорядков
Как кыргызстанцы встретили жителей Казахстана, спасавшихся от беспорядков
Модернизация Сырдарьинской ТЭС
Экономичность и мощь: модернизация Сырдарьинской ТЭС

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться