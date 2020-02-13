Ташкентский Ван Дамм: блогера оштрафовали за танец на дороге - видео

В интервью телеканалу молодой человек заявил, что поступил неправильно и подал дурной пример окружающим. Смотрите видео!

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. В Ташкенте снова оштрафовали блогера, который станцевал на проезжей части, сообщает телеканал "Ташкент".

На видеозаписи, которая уже вовсю крутится в социальных сетях, 23-летний Фарход Маннонов снял с себя верхнюю одежду, вышел на проезжую часть и начал танцевать, повторяя движения героя актера Жан-Клода Ван Дамма из фильма "Кикбоксер". В течение нескольких секунд, пока горел красный свет светофора, он танцевал напротив автомобилей и пешеходов.

В интервью телеканалу он заявил, что поступил неправильно и подал дурной пример окружающим.

"Я учусь и работаю. Участвую в КВН. Среди блогеров есть такое понятие как челлендж-баттл. Это когда они друг другу передают эстафету. Вот и я с друзьями слал такое видео, чтобы поднять настроение у наших подписчиков", - говорится в сообщении.

Сотрудники отдела Управления координации деятельности органов внутренних дел Чиланзарского района составили в отношении Фархада Маннонова протокол о правонарушении по части 1 статьи 183 ("Мелкое хулиганство, то есть умышленное пренебрежение к правилам поведения в обществе, выраженное в нецензурной брани в общественных местах, оскорбительном приставании к гражданам и другими подобными действиями, нарушающими общественный порядок и спокойствие граждан") Кодекса об административной ответственности.

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Суд признал Фархада виновным в совершении мелкого хулиганства и назначил ему штраф в размере 1 базовой расчетной величины (223 тысячи сумов).